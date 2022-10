Inter, finalmente Lukaku: Big Rom si allena con la squadra

DOPO IL LUNGO STOP

L'attaccante belga è fermo dal 28 agosto per un infortunio ai flessori della coscia sinistra. Possibile convocazione per la Fiorentina

© Getty Images Finalmente Lukaku: dopo averlo aspettato quasi due mesi, l'Inter ritrova Big Rom. L'attaccante belga ha recuperato dalla distrazione dei flessori della coscia sinistra che lo ha tenuto lontano dai campi dal 28 agosto, quando si è infortunato in allenamento ed è tornato ad allenarsi con il gruppo per la prima volta: mercoledì aveva effettuato un lavoro personalizzato propedeutico al rientro con la squadra. A questo punto Lukaku vede la convocazione in vista della trasferta di sabato sera a Firenze contro i Viola.

Dall'allenamento di oggi e la rifinitura di venerdì e quella di sabato mattina prima della partenza per Firenze, Simone Inzaghi trarrà le indicazioni necessarie per decidere se inserirlo nella lista dei convocati per la sfida del Franchi e fargli ritrovare almeno la panchina in vista poi di un graduale ritorno in partita - per evitare pericolose ricadute - già a partire dal match di Champions League di mercoledì prossimo a San Siro contro il Viktoria Plzen. Un recupero fondamentale per l'Inter quello di Lukaku, che scalpita per riprendersi un ruolo da protagonista in nerazzurro e aiutare la squadra a risalire di posizioni in campionato e proseguire il cammino in Europa. E Inzaghi potrà far rifiatare Lautaro Martinez o Dzeko dopo il tour de force.