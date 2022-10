Inter-Lukaku: accordo con il Chelsea per il rinnovo del prestito

PRESENTE E FUTURO

Quando le parti si rivedranno, il club nerazzurro potrebbe inserire nella nuova intesa un diritto di riscatto nell'estate 2024

© Getty Images Romelu Lukaku è quasi pronto per tornare a disposizione dell'Inter dopo l'infortunio ai flessori della coscia sinistra che lo tiene lontano dal campo dal 28 agosto. Ma Il club nerazzurro guarda oltre al presente per quanto riguarda l'attaccante belga, tornato a Milano dal Chelsea con la formula del prestito oneroso fino a giugno sulla base di 8 milioni di euro più 3 di bonus. Secondo la 'Gazzetta dello Sport' l'Inter avrebbe infatti già in mano un accordo con i Blues per il rinnovo del prestito per un ulteriore anno. Le due parti si rivedranno entro fine stagione per decidere il futuro di Big Rom ma intanto le basi per vedere il belga ancora in nerazzurro nel 2023/24 sono state poste.

Non solo: nel momento in cui Inter e Chelsea prenderanno una decisione sul destino di Lukaku nella prossima stagione e quindi rinnovare il prestito oneroso, il club nerazzurro potrebbe inserire nella nuova intesa un diritto di riscatto nell'estate 2024 per tenere il giocatore a titolo definitivo, puntando anche sul fatto che i Blues non hanno alcuna intenzione di riprenderselo, né oggi né domani dopo la deludente esperienza nel 2021-22, quando in 26 partite di Premier League ha messo a segno soltanto 8 gol (e due centri in sei uscite in Champions League).