Inter, fai come il Milan: il sostituto di Dumfires potrebbe essere già in casa

Da quando si è capito che l'olandese sarebbe stato ai box a lungo sono stati tanti i nomi di esterni accostati ai nerazzurri. Nessuno di questi però, per un motivo o per un altro, convince del tutto. Il preferito rimane Marco Palestra, ma la valutazione che l'Atalanta fa del suo gioiello (35/40 milioni) scoraggia le velleità interiste. Sempre a Bergamo ci sarebbe Raoul Bellanova. Il classe 2000 è già passato dalle parti di Appiano Gentile nella stagione 2022/23, poi però i vertici nerazzurri hanno preferito non investire gli 8/9 milioni che il Cagliari chiedeva per il suo riscatto. Oggi la valutazione dell'esterno azzurro è sicuramente maggiore: probabilmente intorno ai 20 milioni.