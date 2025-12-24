Inter, fai come il Milan: il sostituto di Dumfires potrebbe essere già in casa

Tra i possibili sostituti dell'olandese nessuno convince fino in fondo: così prende quota Cocchi. I rossoneri nell'emergenza hanno trovato un tesoro...di Redazione
L'Inter sfoglia la margherita. L’infortunio di Dumfries, out almeno fino a marzo, mette i nerazzurri davanti a una scelta difficile: intervenire sul mercato o lanciare un giovane per sostituire l'olandese?
Da quando si è capito che l'olandese sarebbe stato ai box a lungo sono stati tanti i nomi di esterni accostati ai nerazzurri. Nessuno di questi però, per un motivo o per un altro, convince del tutto. Il preferito rimane Marco Palestra, ma la valutazione che l'Atalanta fa del suo gioiello (35/40 milioni) scoraggia le velleità interiste. Sempre a Bergamo ci sarebbe Raoul Bellanova. Il classe 2000 è già passato dalle parti di Appiano Gentile nella stagione 2022/23, poi però i vertici nerazzurri hanno preferito non investire gli 8/9 milioni che il Cagliari chiedeva per il suo riscatto. Oggi la valutazione dell'esterno azzurro è sicuramente maggiore: probabilmente intorno ai 20 milioni.
In orbita Inter sono stati accostati anche altri profili: da Belghali del Verona, attualmente impegnato in coppa d'Africa, a Norton-Cuffy, che il Genoa valuta almeno 20 milioni, passando per Moris Valincic, esterno della Dianmo Zagabria che piace per qualità fisiche ma che non conosce la Serie A.
Con nessuno di questi però è scattata la scintilla. Per questo la sensazione è che l'Inter non tornerà sul mercato tanto per farlo: o si trova un giocatore che convinca sia dal punto di vista tecnico che da quello economico o meglio rimanere così. Anche perché, pur senza acquistare nessuno, ci sarebbe la possibilità di mettere una pezza all'assenza di Dumfries: la soluzione interna è rappresentata dalla promozione di Matteo Cocchi.
Il classe 2007, visto per uno scampolo di partita in Coppa Italia contro il Venezia, è considerato uno dei gioielli dell'Under23 dei nerazzurri. Cocchi, mancino, solitamente agisce sulla fascia di sinistra ma in passato ha già ricoperto anche il ruolo di esterno a destra. Chivu, nei primi mesi da allenatore dell'Inter, aveva detto chiaramente che, in caso di necessità, non si sarebbe fatto problemi a portare i ragazzi dell'Under23 in prima squadra. Ora l'infortunio di Dumfries mette il tecnico romeno e la società davanti a un bivio: tornare sul mercato o provare a valorizzare un prodotto delle giovanili nerazzurre.
Soluzione, quest’ultima, che sull'altra sponda del naviglio ha dato grandi risultati. Allegri non si è fatto problemi a buttare nella mischia Davide Bartesaghi quando Pervis Estupinan si è fermato. Il rendimento da veterano del classe 2005 ha poi fatto il resto, facendogli assumere in breve i galloni da titolare. Prestazioni che hanno fatto impennare anche il valore del ragazzo: oggi il Milan si ritrova tra le mani un tesoretto. L'Inter potrebbe presto scoprirne un altro.