Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE NERAZZURRE

Inter, fai come il Milan: il sostituto di Dumfires potrebbe essere già in casa

Tra i possibili sostituti dell'olandese nessuno convince fino in fondo: così prende quota Cocchi. I rossoneri nell'emergenza hanno trovato un tesoro...

di Redazione
24 Dic 2025 - 16:07

L'Inter sfoglia la margherita. L’infortunio di Dumfries, out almeno fino a marzo, mette i nerazzurri davanti a una scelta difficile: intervenire sul mercato o lanciare un giovane per sostituire l'olandese

LE POSSIBILITÀ SUL MERCATO

Da quando si è capito che l'olandese sarebbe stato ai box a lungo sono stati tanti i nomi di esterni accostati ai nerazzurri. Nessuno di questi però, per un motivo o per un altro, convince del tutto. Il preferito rimane Marco Palestra, ma la valutazione che l'Atalanta fa del suo gioiello (35/40 milioni) scoraggia le velleità interiste. Sempre a Bergamo ci sarebbe Raoul Bellanova. Il classe 2000 è già passato dalle parti di Appiano Gentile nella stagione 2022/23, poi però i vertici nerazzurri hanno preferito non investire gli 8/9 milioni che il Cagliari chiedeva per il suo riscatto. Oggi la valutazione dell'esterno azzurro è sicuramente maggiore: probabilmente intorno ai 20 milioni.

Leggi anche

Per la fascia destra torna di moda Bellanova: assist da Palestra per il ritorno in nerazzurro

In orbita Inter sono stati accostati anche altri profili: da Belghali del Verona, attualmente impegnato in coppa d'Africa, a Norton-Cuffy, che il Genoa valuta almeno 20 milioni, passando per Moris Valincic, esterno della Dianmo Zagabria che piace per qualità fisiche ma che non conosce la Serie A.

LA SOLUZIONE INTERNA

Con nessuno di questi però è scattata la scintilla. Per questo la sensazione è che l'Inter non tornerà sul mercato tanto per farlo: o si trova un giocatore che convinca sia dal punto di vista tecnico che da quello economico o meglio rimanere così. Anche perché, pur senza acquistare nessuno, ci sarebbe la possibilità di mettere una pezza all'assenza di Dumfries: la soluzione interna è rappresentata dalla promozione di Matteo Cocchi

Leggi anche

Inter, contro il Venezia tocca a Cocchi? Chi è il mancino del 2007 che studia Dimarco

Il classe 2007, visto per uno scampolo di partita in Coppa Italia contro il Venezia, è considerato uno dei gioielli dell'Under23 dei nerazzurri. Cocchi, mancino, solitamente agisce sulla fascia di sinistra ma in passato ha già ricoperto anche il ruolo di esterno a destra. Chivu, nei primi mesi da allenatore dell'Inter, aveva detto chiaramente che, in caso di necessità, non si sarebbe fatto problemi a portare i ragazzi dell'Under23 in prima squadra. Ora l'infortunio di Dumfries mette il tecnico romeno e la società davanti a un bivio: tornare sul mercato o provare a valorizzare un prodotto delle giovanili nerazzurre. 

Leggi anche

Juve, assalto a Frattesi: la chiave può essere Muharemovic

COCCHI COME BARTESAGHI?

Soluzione, quest’ultima, che sull'altra sponda del naviglio ha dato grandi risultati. Allegri non si è fatto problemi a buttare nella mischia Davide Bartesaghi quando Pervis Estupinan si è fermato. Il rendimento da veterano del classe 2005 ha poi fatto il resto, facendogli assumere in breve i galloni da titolare. Prestazioni che hanno fatto impennare anche il valore del ragazzo: oggi il Milan si ritrova tra le mani un tesoretto. L'Inter potrebbe presto scoprirne un altro. 

Leggi anche
Bonny

Chivu perde Bonny per l'Atalanta: leggera distorsione al ginocchio. I tempi di recupero

inter
mercato inter
dumfries
palestra
cocchi
raoul bellanova

Ultimi video

02:26
McKennie colonna Juve

McKennie colonna Juve

01:33
Un "regalo" per il Verona

Un "regalo" per il Verona

01:22
In "Palestra" si vola

In "Palestra" si vola

02:34
Gattuso, sogno mondiale

Gattuso, sogno mondiale

01:35
Lazio, mercato sbloccato

Lazio, mercato sbloccato

01:54
Roma nelle mani di Gasp

Roma nelle mani di Gasp

01:47
Leao "studia" il Verona

Leao "studia" il Verona

01:59
Il 2025 di Chivu

Il 2025 di Chivu

02:01
Conte, un Natale da campione

Conte, un Natale da campione

01:54
La svolta di Spalletti

La svolta di Spalletti

01:31
Napoli, festa a metà

Napoli, festa a metà

01:34
Juve tra campo e mercato

Juve tra campo e mercato

01:54
DICH GATTUSO A VIVO AZZURRO 23/12 DICH

Gattuso: "Grande appartenenza, dobbiamo evitare lo stesso errore di 4 anni fa"

01:09
MCH NATALE SOLIDALE DELLA CREMONESE MCH

Il Natale solidale della Cremonese

02:00
Il rinnovo di Yldiz

Il rinnovo di Yldiz

02:26
McKennie colonna Juve

McKennie colonna Juve

I più visti di Inter

Paradosso Martinez: dà certezze ma l'Inter in estate comprerà un nuovo portiere. Il sogno è Svilar

Bonny

Chivu perde Bonny per l'Atalanta: leggera distorsione al ginocchio. I tempi di recupero

SRV RULLO CHIVU, ARRIVA UN MESE VERITÀ 22/12 (MUSICATO) SRV

Atalanta e non solo: Chivu, a gennaio ti giochi tutto

Guarin, inferno e ritorno: "Alcool, depressione e tre tentativi di suicidio. Ma sto vincendo la mia battaglia"

Inzaghi, vita da sogno a Riad: "Qui è un paradiso". Ma l'incontro con l'Inter non ci sarà

A Bergamo Calhanoglu torna al suo posto in regia, Zielinski è ok. Darmian sempre out

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:18
Algeria, debutto in Coppa d'Africa per Luca Zidane
16:45
Pisa contro la Juve è emergenza: Akinsanmiro e Nzola out, Cuadrado non recupera
15:33
Il Venezia allontana le voci su crisi finanziaria: "Situazione patrimoniale solida"
14:04
Lazio, respinto ricorso per Basic: confermate 2 giornate squalifica
13:45
Bologna, Bernardeschi operato alla clavicola: sei settimane di stop