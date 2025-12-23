Inter, infortunio per Bonny: leggera distorsione al ginocchio, out con l'Atalanta

Le condizioni dell'attaccante nerazzurro saranno rivalutate tra una settimanadi Martino Cozzi
Brutte notizie per Cristian Chivu in vista della gara con l'Atalanta. L'allenatore dei nerazzurri, infatti, non potrà contare su Ange-Yoan Bonny, infortunatosi nell'allenamento di ieri. L'attaccante ex Parma "si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una leggera distorsione del ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate settimana prossima", si legge nel comunicato del club nerazzurro.
Il punto sugli infortunati - In vista della sfida di Bergamo, Chivu recupera totalmente Hakan Calhanoglu, che ha fatto da spettatore nella sfida contro il Bologna per non correre rischi dopo il fastidio all'adduttore destro accusato in Champions contro il Liverpool. Inoltre, l'allenatore nerazzurro avrà a disposizione anche Piotr Zielinski, che aveva chiesto il cambio pochi minuti prima dei calci di rigore contro il Bologna causa crampi. Niente da fare ancora per Darmian, che era a Riad con la squadra, ancora alle prese con un fastidio al polpaccio. Out anche Acerbi, che accusa un risentimento al bicipite femorale della coscia destra. Entrambi potrebbero rivedersi nella trasferta del 7 gennaio a Parma.