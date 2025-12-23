Inter, infortunio per Bonny: leggera distorsione al ginocchio, out con l'Atalanta

Il punto sugli infortunati - In vista della sfida di Bergamo, Chivu recupera totalmente Hakan Calhanoglu, che ha fatto da spettatore nella sfida contro il Bologna per non correre rischi dopo il fastidio all'adduttore destro accusato in Champions contro il Liverpool. Inoltre, l'allenatore nerazzurro avrà a disposizione anche Piotr Zielinski, che aveva chiesto il cambio pochi minuti prima dei calci di rigore contro il Bologna causa crampi. Niente da fare ancora per Darmian, che era a Riad con la squadra, ancora alle prese con un fastidio al polpaccio. Out anche Acerbi, che accusa un risentimento al bicipite femorale della coscia destra. Entrambi potrebbero rivedersi nella trasferta del 7 gennaio a Parma.