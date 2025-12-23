Inter, per la fascia destra torna di moda Bellanova: assist da Palestra per il ritorno in nerazzurro

Quale futuro, quindi, per Raoul? Come riferito da La Gazzetta dello Sport il 25enne sarebbe più che contento di ritornare ad Appiano, con il club che potrebbe puntare su di lui in una sorta di "usato garantito". Le alternative oggi in lizza, infatti, non convincono al 100% i nerazzurri, da Brooke Norton-Cuffy che piace ma ha limiti in fase difensiva (ma anche possibili rialzi di mercato per via del forte interesse dei club di Premier League) a Moris Valincic che sarebbe la via "green" e giovane, con tutti gli interrogativi del caso e il tempo necessario ad adattarsi alla Serie A. E l'Inter, oggi, non ha tempo di sperimentare, perché serve sicurezza ed esperienza, quella che Raoul Bellanova ha raccolto in questi anni lontano da San Siro.