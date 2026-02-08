Bologna, Italiano: "Espulsione a Pobega? Per me non c'è. Troppe sconfitte immeritate"

Il tecnico salva la prestazione, ma fatica a capacitarsi dello 0-1 a finale nelle parole a Dazn: "Perdere la partita è l'unica cosa grave che abbiamo fatto oggi. L'espulsione di Pobega? Per me non c'è, non è un'entrata. La prestazione, nonostante fossimo in dieci, dice però tutto. Anche dopo il loro gol abbiamo avuto tre occasioni, ma è un periodo in cui se commettiamo un errore, perdiamo. Ultimamente, chiunque viene qui raccoglie tre punti immeritatamente".