Bologna, Italiano: "Espulsione a Pobega? Per me non c'è. Troppe sconfitte immeritate"
© ansa
Difficile analizzare la sconfitta contro il Parma per Vincenzo Italiano, allenatore di un Bologna ancora Ko al Dall'Ara dopo il 3-0 subito dal Milan.
Il tecnico salva la prestazione, ma fatica a capacitarsi dello 0-1 a finale nelle parole a Dazn: "Perdere la partita è l'unica cosa grave che abbiamo fatto oggi. L'espulsione di Pobega? Per me non c'è, non è un'entrata. La prestazione, nonostante fossimo in dieci, dice però tutto. Anche dopo il loro gol abbiamo avuto tre occasioni, ma è un periodo in cui se commettiamo un errore, perdiamo. Ultimamente, chiunque viene qui raccoglie tre punti immeritatamente".
Sul gol subito nel finale: "Dovevamo essere più aggressivi, mi spiace per i ragazzi. Non riusciamo a mettere una pezza a situazioni che possono diventare pericolose".
Ma Italiano non è completamente negativo proprio per la crescita della sua squadra: "La nostra priorità era fare una prestazione di livello e ci siamo riusciti. Tranne contro il Milan, siamo in grande crescita. Oggi eravamo tornati quelli che otto mesi fa avevano vinto la Coppa Italia".