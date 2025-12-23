Logo SportMediaset

MANOVRE BIANCONERE

Juve, assalto a Frattesi: la chiave può essere Muharemovic

I bianconeri incassano il 50% sulla cessione del bosniaco che piace all'Inter. E con quei soldi il centrocampista nerazzurro potrebbe avvicinarsi

di Alessandro Franchetti
23 Dic 2025 - 08:31

La triangolazione non è proprio delle più banali, ma rientra alla perfezione in uno di quegli incastri di mercato che sanno sbloccare le trattative. Il succo del discorso è tutto qui: la Juve vuole Davide Frattesi che l'Inter è disposta a cedere per una cifra non inferiore ai 30 milioni. I nerazzurri, dal canto loro, hanno messo gli occhi su Tarik Muharemovic, centrale difensivo che sta facendo un figurone in questa stagione con la maglia del Sassuolo e che i neroverdi lascerebbero partire per 25 milioni. Sulla eventuale cessione di Muharemovic, infine, i bianconeri vantano un incasso del 50% che, questo è ovvio, abbatterebbe non male il costo di Frattesi. Facile, no? 

No, non è semplice, ma è una possibilità e nei prossimi giorni diventerà una possibilità su cui, magari, avviare una trattativa. Che Spalletti abbia chiesto espressamente il centrocampista nerazzurro non è un segreto. Vuole un giocatore in grado di inserirsi e pesare sotto porta e ha indicato Frattesi che, con lui in Nazionale, di gol ne ha fatti eccome (7 in 22 presenze). Dal canto suo Frattesi, superato nelle gerarchie da Sucic e Zielinski a Milano, ha deciso di cambiare aria per tornare a giocare con una certa continuità e guadagnarsi, se possibile, un posto in azzurro per i prossimi, benedetti, Mondiali (ancora da conquistare). Due sì - Spalletti vuole Frattesi e Frattesi vuole la Juve - non bastano però a chiudere un affare soprattutto quando, dall'altra parte, ci sono Marotta e Ausilio, che sanno perfettamente di avere per le mani un giocatore con cui poter fare cassa. E allora ecco che Muharemovic può essere la chiave, perché il difensore del Sassuolo piace invece a Chivu e con i suoi 22 anni è considerato il profilo adatto per ringiovanire una difesa che ha bisogno di qualche ritocco in questo senso.

Certo, Muharemovic non è il solo difensore sul mercato e 25 milioni sono comunque una cifra significativa. Ma il bosniaco è pronto all'uso, abituato al nostro campionato e in grande ascesa. Il che, tradotto, significa che il prezzo del suo cartellino, con queste prestazioni, non potrà che salire. In qualche modo dunque, ora o mai più. L'alternativa? Lasciar partire Frattesi con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di qualificazione della Juve alla prossima Champions. Due strade per arrivare a dama. Sempre che esista davvero la volontà di farlo. 

