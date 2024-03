Inter, con Acerbi sorride anche Inzaghi: la difesa esce dall'emergenza

inter

Con de Vrij fuori e Sommer ancora in dubbio, l'Inter "recupera" Acerbi dalla possibile squalifica: con l'Empoli verso la difesa titolare

L'assoluzione di Francesco Acerbi per le accuse di Juan Jesus non solo chiude la lunghissima coda che ha avuto Inter-Napoli ma apre di fatto Inter-Empoli. Per Simone Inzaghi la disponibilità del difensore per il match previsto lunedì è un'ottima notizia visto l'infortunio di de Vrij con l'Olanda a cui va aggiunto il problema alla caviglia per Sommer (anche lui si era fatto male con la nazionale) e, se vogliamo, le condizioni di Carlos Augusto che è segnalato in recupero dall'elongazione al soleo.

Di fatto, contro l'Empoli Inzaghi potrà schierare la difesa titolare Pavard-Acerbi-Bastoni mentre resta da capire chi ci sarà tra i pali: intorno a Sommer si respira un certo ottimismo, stringendo i denti lo svizzero potrebbe anche farcela ma non sarebbe strano se alla fine si preferisse la vita della cautela schierando Audero per poi avere al meglio il titolare contro l'Udinese una settimana dopo. Meglio non rischiare guai peggiori nel rush finale per lo scudetto della seconda stella.

Al netto di possibili altre sorprese al rientro dei nazionali, non ci sono particolari dubbi sul resto della formazione, che sarà quella titolare: esterni con Darmian e Dimarco, in mezzo Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan e in attacco Lautaro Thuram. Il punto sugli infortunati vede de Vrij con la speranza Udinese ma obiettivo Cagliari, quando potrebbe rivedersi pure Arnautovic che sta recuperando risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra patito contro il Bologna.

Detto di Carlos Augusto, atteso il rientro in gruppo alla ripresa degli allenamenti mercoledì (come Sensi), a breve potrebbe rivedersi pure Cuadrado, fermo dall'operazione al tendine d'Achille e che ormai è clinicamente guarito e deve "solo" ritrovare la forma migliore: a metà aprile dovrebbe riassaggiare il campo per le ultime settimane con la maglia nerazzurra.

Vedi anche inter Inter, il Giudice Sportivo assolve Acerbi: nessuna prova di insulti razzisti