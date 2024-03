Inter, esami per Sommer e De Vrij: fiducia per il portiere per l'Empoli, olandese ko

inter

Gli esami hanno escluso lunghi stop, ma solo per l'elvetico c'è fiducia per il recupero verso l'Empoli

Lunedì di esami strumentali in casa Inter per Yann Sommer e Stefan De Vrij, reduci da infortuni nelle uscite con le Nazionali. Dopo le prime ore di ansia e preoccupazione Simone Inzaghi può avere un sorriso a metà, con lunghi stop esclusi dalle visite dei due giocatori presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Tra i due, però, quello che potrebbe andare verso il recupero per la sfida contro l'Empoli è Sommer, la cui distorsione alla caviglia verrà valutata giorno per giorno.

Come comunicato dall'Inter, infatti, per il portiere elvetico le condizioni della caviglia destra andranno monitorate in settimana e soltanto nelle ore precedenti al match di Pasquetta contro i toscani il quadro sarà più certo.

Diversa, invece, la situazione di Stefan De Vrij, che con l'Olanda ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra. Le visite strumentali hanno evidenziato dei problemi che verranno rivalutati tra qualche giorno, con l'olandese che va verso il forfait certo per la sfida della 30esima giornata.