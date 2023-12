Inter, Dumfries torna a lavorare sul campo: convocato col Genoa?

VERSO GENOA-INTER

Soltanto palestra invece per Lautaro e Dimarco, che torneranno a disposizione nel 2024

In attesa di scartare il regalo più grande (presto l'offerta per Tajon Buchanan) Simone Inzaghi sotto l'albero di Natale trova il rientro di Denzel Dumfries, che sta recuperando dal risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra accusato durante la sfida contro il Napoli e ha lavorato a parte ma sul campo. Il rientro dell'esterno olandese ex Psv è sempre più vicino e nei prossimi giorni il tecnico dell'Inter deciderà se convocarlo per portarlo in panchina nella sfida di venerdì a Marassi contro il Genoa. Hanno lavorato invece ancora in palestra Lautaro e Dimarco, per loro l’obiettivo è recuperare per la sfida dell'Epifania con l'Hellas Verona.

Chi invece come Dumfries punta il Genoa è Alexis Sanchez, che contro il Grifone potrebbe andare in panchina perché Inzaghi confermerà davanti la coppia composta da Thuram e Arnautovic, ancora a caccia del primo gol in campionato. Confermato in toto anche il centrocampo con Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella, così come Darmian e Carlos Augusto sugli esterni. L'unico dubbio è in difesa, dove potrebbe tornare dal primo minuto Benjamin Pavard, che ha dato ottimi segnali col Lecce, ma tutto sembra portare alla conferma di Bisseck con Acerbi e Bastoni.