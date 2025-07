Inter, Frattesi si opera di ernia inguinale per tornare al top

La stagione 2024/25 è finita e con lei anche la necessità di dover stringere i denti per i tanti impegni, Davide Frattesi tra i giocatori dell'Inter è uno di quelli che può tirare un sospiro di sollievo con più soddisfazione visto che negli ultimi mesi ha dovuto convivere con una ernia inguinale che lo ha limitato non poco. Di sicuro non si è mai tirato indietro, anche nel gol contro il Barcellona che ha portato i nerazzurri in finale di Champions aveva sentito tirare in quella zona ma avrebbe voluto giocarselo quel traguardo, anche se poi Inzaghi non gli ha concesso neppure un minuto con il Psg.