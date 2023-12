Innamorati dell'Inter: da Dimarco a Lautaro, è la stagione dei rinnovi

Hanno decisamente sposato il progetto Inter e non hanno alcuna intenzione di interrompere un rapporto che è positivo sotto tutti i punti di vista. Mentre la squadra corre in campionato verso la seconda stella, obiettivo stagionale dichiarato, fuori dal campo continuano, in maniera molto proficua, i vari colloqui tra giocatori e dirigenza per i rinnovi di contratto. Senza ansia, come spiegato da Beppe Marotta, perché praticamente tutti hanno mostrato amore per la maglia e deciso di continuare la propria avventura in nerazzurro. Praticamente significa che l'unico che potrebbe scendere dalla nave è Dumfries, in scadenza nel 2025 e ancora lontano da un eventuale accordo con il club. Il che, tradotto, significa che potrebbe o dovrebbe essere lasciato partire a fine campionato cercando di portare più soldi possibili nelle casse del club. Per gli altri problemi prossimi allo zero: da Lautaro, il cui prolungamento è praticamente una formalità, fino a Dimarco e Mkhitaryan o Barella, tutti giocatori pronti a dire nuovamente sì a Marotta e all'Inter.