Inter, stretta finale per Buchanan: c'è il sì di Zhang

Marotta e Ausilio hanno individuato il sostituto di Cuadrado nel canadese classe ‘99 del Bruges e vogliono chiudere il prima possibile

"L'assenza Cuadrado ci porta a trovare un sostituto, proveremo a cogliere le opportunità che il mercato offre: sono fiducioso". L'ad dell'Inter Beppe Marotta lo ha detto a chiare lettere, per gennaio la capolista è alla caccia di un esterno destro che riempia la casella lasciata vuota dall’infortunio del colombiano e il nome sul taccuino dei dirigenti nerazzurri è quello di Tajon Buchanan, canadese classe ‘99 di proprietà del Bruges fino al giugno del 2025 che ha già comunicato al suo club l’intenzione di non rinnovare il contratto. L'operazione, che i nerazzurri prima del ko di Cuadrado programmavano di fare a giugno, è ben impostata e appena aprirà il mercato invernale Marotta e Ausilio, ricevuto da Nanchino l'ok del presidente Zhang, proveranno ad anticiparla.

In via della Liberazione si respira ottimismo per la buona riuscita di un affare che secondo quanto riporta Calciomercato.com i nerazzurri vorrebbero chiudere spendendo una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro. L’Inter sta parlando sia con il calciatore sia con il Bruges e a breve dovrebbe formalizzare una prima offerta perché ad Appiano vogliono chiudere il prima possibile per dare a Inzaghi un’alternativa di valore in più in chiave scudetto della seconda stella (che è il vero diktat del presidente per questa stagione).

Il tecnico non vede l'ora di scartare il suo regalo di Natale e spera di avere l'esterno canadese già per la partita con l'Hellas di inizio 2024 o, al più tardi, per il match successivo contro il Monza. Al di là dei rinnovi annunciati di Dimarco, Mkhitaryan e Lautaro, sarà molto probabilmente questa la sola operazione dell'Inter sul mercato invernale perché c'è fiducia in Arnautovic e anche in Sanchez.

Discorso diverso invece per giugno, quando Marotta, re dei parametri zero, punta a portare a Milano gratis Djalo, Zielinski e Taremi, il cui nome potrebbe tornare di moda anche nel post Supercoppa italiana se dovesse esserci una necessità in attacco.

