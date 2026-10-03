Dumfries: "All'Inter anni incredibili, seguo ancora tutto. Era il momento giusto di dirsi addio"

E, ad addio già maturato, l'incrocio romantico dopo pochissime settimane. Una sensazione vissuta così da Denzel: "Quando ho visto che avremmo giocato contro l'Inter è stato bellissimo. All'inizio avevo pensato addirittura che avremmo giocato a San Siro. Ho scritto ai ragazzi dicendo: 'Conosco tutte le vostre tattiche, non ci riuscirete contro di me'. E loro mi hanno risposto scherzando che avrebbero giocato 4-4-2, così non avrei saputo cosa aspettarmi. È stato molto bello, anche se ovviamente un po' strano. Prima e dopo la partita è stato molto speciale, durante invece... è business e ci si deve affrontare'.