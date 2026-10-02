Inter: Calhanoglu più vicino al ritorno con il Parma, Spence fa le prove con il Lumezzane

Hakan Calhanoglu va di corsa. Buone notizie per l'Inter e per Cristian Chivu: procede bene il recupero del centrocampista, costretto a saltare l'ultima di campionato contro l'Udinese prima della pausa per le Nazionali e 'risparmiato' dal ct della Turchia Montella a causa di un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Il turco è tornato a lavorare anche se parzialmente con il gruppo e dunque, a meno di intoppi, riprenderà il suo posto in cabina di regina nella sfida di sabato 10 alle 18 contro il Parma a San Siro.



Segnali positivi arrivano anche da Dimarco, tornato a casa dal ritiro di Coverciano a scopo precauzionale dopo aver accusato qualche problema fisico: l'esterno si è allenato in parte con la squadra, pronto a tornare a disposizione. Tempi più lunghi per Stones. Si avvicina invece il debutto di Spence in nerazzurro: l'amichevole di sabato alle 11 contro il Lumezzane sarà l'occasione giusta per vederlo finalmente all'opera, ora che ha ritrovato la condizione dopo il Mondiale con l'Inghilterra.