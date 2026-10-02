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Inter: Calhanoglu più vicino al ritorno con il Parma, Spence fa le prove con il Lumezzane

Il turco parzialmente con il gruppo, l'ex Tottenham dovrebbe giocare il test di sabato mattina

02 Ott 2026 - 10:52
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 Calhanoglu © Getty Images

 Calhanoglu © Getty Images

Hakan Calhanoglu va di corsa. Buone notizie per l'Inter e per Cristian Chivu: procede bene il recupero del centrocampista, costretto a saltare l'ultima di campionato contro l'Udinese prima della pausa per le Nazionali e 'risparmiato' dal ct della Turchia Montella a causa di un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Il turco è tornato a lavorare anche se parzialmente con il gruppo e dunque, a meno di intoppi, riprenderà il suo posto in cabina di regina nella sfida di sabato 10 alle 18 contro il Parma a San Siro.

Segnali positivi arrivano anche da Dimarco, tornato a casa dal ritiro di Coverciano a scopo precauzionale dopo aver accusato qualche problema fisico: l'esterno si è allenato in parte con la squadra, pronto a tornare a disposizione. Tempi più lunghi per Stones. Si avvicina invece il debutto di Spence in nerazzurro: l'amichevole di sabato alle 11 contro il Lumezzane sarà l'occasione giusta per vederlo finalmente all'opera, ora che ha ritrovato la condizione dopo il Mondiale con l'Inghilterra.

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