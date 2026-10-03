Boban: "Finale Milan-Barcellona nella storia della Champions"

"Per quella partita abbiamo cambiato gioco, forse nessuno se n'era accorto. Capello ha preparato la partita individualmente e disse: 'Se siete degli uomini veri oggi lo dimostrate'. Per me e per il Milan quel 18 maggio 1994, la finale con il Barcellona è rimasta nella storia della Champions". Lo ha detto Zvonimir Boban intervenendo a un talk del Festival dello sport di Trento in corso fino a domani. "Abbiamo cercato di annullare tutti i punti di forza del Barcellona - ha aggiunto Fabio Capello -, a partire da Guardiola. Il primo gol lo abbiamo fatto dopo 23 passaggi. Il possesso di palla è stato fondamentale".