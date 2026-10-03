Di Canio: "Nuovi mister dovrebbero attingere da esempi del passato"

"Nell'era moderna si dovrebbe avere la capacità di attingere dagli esempi del passato. I nuovi allenatori molto spesso sono troppo attaccati alle proprie identità. Adattare l'identità all'avversario non significa snaturarla, al contrario vuol dire renderla adattabile all'esigenza del momento. Proprio come fece Capello per la finale di Champions con il Barcellona. Un esempio? Senza Baresi e Costacurta mise per la prima volta Maldini centrale". Lo ha detto Paolo Di Canio intervenendo a un talk del Festival dello sport di Trento in corso fino a domani.