Capello: "Amorim bravo ad 'aggiustare' il Milan senza rivoluzioni"

"Guardando al Milan di oggi chiederei ad Amorim se ha capito quali sono i giocatori migliori che ha a disposizione. Comunque è stato bravo ad 'aggiustare' il Milan, senza fare rivoluzioni. Quando alleni il Milan la rivoluzione non la puoi fare". Lo ha detto Fabio Capello intervenendo a un talk del Festival dello sport di Trento in corso fino a domani. "La moda di oggi è cambiare l'allenatore al primo scoglio - ha aggiunto Zvonimir Boban -. L'ambizione del Milan, dell'Inter o della Juventus non può essere centrare la Champions. Devono vincere".