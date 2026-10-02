Inter, Josep Martinez: "Primi tempi da rivedere e prendiamo troppi gol ma siamo forti e possiamo giocarcela con tutti"

"Stiamo bene ma incassiamo troppi gol. È facile guardare indietro verso il portiere, ma siamo una squadra e dal primo all’ultimo di noi dobbiamo alzare il livello, e credo che lo faremo perché se abbiamo una caratteristica è quella di avere sempre fame. Vogliamo vincere sempre, cercare di migliorare, aggiungere qualcosa in ogni partita per arrivare al top nei momenti decisivi della stagione". Parola di Josep Martinez, che traccia un bilancio della prima parte di stagione, sua e dell'Inter. "Sicuramente i primi tempi vanno rivisti, ci siamo rilassati in certe situazioni e non possiamo permettercelo, però sono tranquillo perché la squadra è consapevole del problema e lì porremo la nostra attenzione - ha detto in un'intervista alla Gazzetta dello Sport - Siamo forti e possiamo giocarcela con chiunque, ma per farlo dobbiamo evitare di dare vantaggi ai rivali perché a volte ti va bene e altre no".



Pepo Martinez e gli errori contro Real Madrid e Udinese che potevano costargli il posto: ma il tecnico dell'Inter Chivu lo ha sempre difeso e confermato la fiducia: "Io vivo tutto con tranquillità, nel bene e nel male. Un errore lo può fare chiunque, l’importante è analizzarlo per evitare di ripeterlo, non c’è altra strada. Non bisogna puntare il dito sul singolo quando sbaglia. È successo a me, può succedere a un altro. L’importante in una squadra come l’Inter è stare uniti e se uno ha una brutta giornata cercare di aiutarlo". E sull'incidente in cui è rimasto coinvolto un anno fa: "È una cosa che non si dimentica più, so che me lo porterò dentro per sempre. È stata una tragedia e l’unico modo di superarla è guardare avanti. Il periodo difficile è alle spalle e il fatto di trovarmi qui lo dimostra".