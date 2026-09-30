La rivelazione di Scaloni: "L'Inter ha fatto un'offerta a Samuel per lavorare con Chivu"

Il futuro di Samuel, che nell'Albiceleste si occupa soprattutto dei calci piazzati, è ancora tutto da scrivere: il 48enne vorrebbe iniziare la carriera in Europa. Ma l'idea di lavorare Chivu (i due sono stati compagni di squadra proprio a Milano), lo stuzzica non poco. Non fino al punto però di lasciare l'Argentina prima dei Mondiali che hanno visto Messi e compagni perdere in finale contro la Spagna. La proposta dei nerazzurri infatti, è arrivata nei mesi antecedenti l'inizio della rassegna in Usa, Canada e Messico. Il matrimonio tra i Campioni d'Italia e Samuel, a questo punto, potrebbe arrivare nel 2027 ma dal Sudamerica rivelano che la federcalcio argentina sta facendo il possibile per convincere l'ex difensore a restare nello staff di Scaloni.