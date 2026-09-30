torna l'ex?

La rivelazione di Scaloni: "L'Inter ha fatto un'offerta a Samuel per lavorare con Chivu"

L'ex difensore ha detto no ai nerazzurri per essere al Mondiale con l'Albiceleste. Ma nel 2027...

30 Set 2026 - 09:50
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Walter Samuel di nuovo all'Inter? Possibile. A spingere per il ritorno in nerazzurro dell'ex difensore, colonna dell'Inter del Triplete, è Cristian Chivu. Lo ha svelato Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, in conferenza stampa: "Walter tiene alla nazionale argentina, ce l'ha fatto vedere quando ha ricevuto una proposta dall'Inter per lavorare con Chivu. È rimasto con noi fino ai Mondiali, e questo la dice lunga sulla sua grandezza. Lo considero importante ma è anche un mio amico: voglio il meglio per lui".

Il futuro di Samuel, che nell'Albiceleste si occupa soprattutto dei calci piazzati, è ancora tutto da scrivere: il 48enne vorrebbe iniziare la carriera in Europa. Ma l'idea di lavorare Chivu (i due sono stati compagni di squadra proprio a Milano), lo stuzzica non poco. Non fino al punto però di lasciare l'Argentina prima dei Mondiali che hanno visto Messi e compagni perdere in finale contro la Spagna. La proposta dei nerazzurri infatti, è arrivata nei mesi antecedenti l'inizio della rassegna in Usa, Canada e Messico. Il matrimonio tra i Campioni d'Italia e Samuel, a questo punto, potrebbe arrivare nel 2027 ma dal Sudamerica rivelano che la federcalcio argentina sta facendo il possibile per convincere l'ex difensore a restare nello staff di Scaloni.    

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