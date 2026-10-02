Stones: "Il primo gol al Betis irreale, troppo emozionante essere qua. La pressione c'è sempre in partita, ci si abitua"

La caratura del difensore è nota ai più. Ma, a chi ancora non lo conoscesse a sufficienza, Stones ha stilato il suo identikit: "John Stones è una persona che dà sempre il 100%. Prima di tutto è una persona competitiva che ama vincere e non si risparmia. La qualità che mi definisce di più sul rettangolo verde sono i passaggi. Su tutto il resto, devo ancora migliorare. Fuori dal campo, sono una persona che parla molto. A dire il vero, ora sto parlando un po' meno in spogliatoio. Cerco più che altro di osservare e di trovare il mio posto nel gruppo. Sono sicuro che presto parlerò un po' inglese e un po' italiano."