Nazionale, Donnarumma: "Avuto atteggiamento da grande squadra"

02 Ott 2026 - 23:36
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 "Se avessimo perso sarei stato molto triste, il percorso è lungo e siamo solo all'inizio. Sono molto contento della squadra, venire qui con un atteggiamento da grande squadra". Così Gigio Donnarumma commenta ai microfoni di Sky Sport il pareggio dell'Italia in casa della Francia. "Sono davvero contento, sono in un buon momento e sono tranquillo. Stasera ho fatto delle belle parate, ma sono felice soprattutto per aver aiutato la squadra. Sono contento della prestazione di tutti", ha aggiunto.

"I giovani vanno lasciati in pace perché sbagliando si matura e si fa esperienza. Noi cercheremo di aiutarli, anche nello spogliatoio proviamo a far capire quanto sia importante indossare questa maglia e che bisogna dare sempre il 100%", ha concluso Donnarumma.

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