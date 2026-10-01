L'agente di Carlos Augusto: "Sono inc****** con l'Inter. Loro lo sanno già"

"Qualche sessione prima abbiamo provato a fare qualcosa" - ammette Riso - "ma l'Inter non voleva privarsi di lui. Quest'anno è arrivato alla Lazio, poteva andare in un altro club ma lui ha scelto così, aveva bisogno di aveva bisogno di sentirsi ancora protagonista. Dopo il suo trasferimento ci siamo sentiti in videochiamata e aveva un sorriso così. Queste sono le soddisfazioni".