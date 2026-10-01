LA FRECCIATA

L'agente di Carlos Augusto: "Sono inc****** con l'Inter. Loro lo sanno già"

Beppe Riso lancia due frecciate all'Inter. L'agente si esprime sulle nuove motivazioni di Frattesi da neo giocatore della Lazio e aggiunge il suo risentimento "velato" sul tema Carlos Augusto. 

01 Ott 2026 - 13:34
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In tempi non sospetti, Giuseppe Riso tentò a più riprese di convincere Davide Frattesi a lasciare Milano. La mezzala ex Sassuolo, prima di quest'estate, si era mostrato sempre riluttante all'ipotesi. E il diretto interessato, di recente, aveva spiegato anche il perché. "Amavo con tutto il mio cuore l'Inter" - ammise l'incursore, aggiungendo però - "sono andato via perché desideravo prendermi delle responsabilità che lì non avevo". 

Vedendo i risultati fino a ora, è stata una scelta azzeccata. Tre reti siglate con la Lazio, una in Nazionale. La testimonianza che Frattesi non ha mai perso il vizio, aveva solo bisogno di giocare. Garanzia che Simone Inzaghi prima e Cristian Chivu poi non poteva assicurargli. A elogiare la scelta estiva di Davide è stato il suo agente al format "Colpi da Maestro" di Marco Nosotti: "Il trasferimento alla Lazio nasce dal fatto che giocando poco non riusciva a stare più all'Inter. Lui è un ragazzo con un cuore incredibile e una passione enorme. Non lo vedevo felice, lo vedevo triste e spento."

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"Qualche sessione prima abbiamo provato a fare qualcosa" - ammette Riso - "ma l'Inter non voleva privarsi di lui. Quest'anno è arrivato alla Lazio, poteva andare in un altro club ma lui ha scelto così, aveva bisogno di aveva bisogno di sentirsi ancora protagonista. Dopo il suo trasferimento ci siamo sentiti in videochiamata e aveva un sorriso così. Queste sono le soddisfazioni". 

Una gioia condivisa con il suo assistito perché "per vedere i miei con quel sorriso pagherei di tasca mia. Gli dico sempre di rimanere concentrato, però questa è una grande soddisfazione."

A conclusione della chiacchierata, è stato chiesto al procuratore di piazzare dal primo al decimo posto i trasferimenti di calciatori della sua scuderia. Nominato Carlos Augusto, Riso ha replicato in maniera criptica: "Lo metto al decimo posto perché sono inc****** con l'Inter. Ma loro lo sanno già".

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