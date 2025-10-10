Inter, contro l'Atletico è antipasto Champions: occasione per Diouf e Luis Henrique. Forfait di Sommer

Sul fronte nerazzurro sarà un'ottima occasione per testare l'inserimento dei due nuovi acquisti ancora, più o meno, oggetto del mistero: Andy Diouf e Luis Henrique. Arrivati in estate per una cifra simile, sui 25 milioni, il brasiliano e il francese hanno dato la sensazione di essere ancora un corpo estraneo alla squadra: il primo continua a essere timido e a non incidere, il secondo, dopo appena 25 minuti in 8 partite, deve già far cambiare idea a tanti tifosi nerazzurri. Il primo impatto con il mondo Inter era arrivato nella prima giornata di A, in casa contro il Torino: 8 minuti in cui Diouf ha sbagliato più o meno tutto quello che poteva sbagliare. Poi la seconda chance contro la Cremonese, a risultato ormai acquisito, dove l'ex Lens ha fatto vedere anche cose buone prima di perdere un pallone sanguinoso al limite dell'area che ha di fatto dato il via al gol del 4-1 di Bonazzoli.