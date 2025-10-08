Logo SportMediaset
L'IMPREVISTO PER L'INTER

Slitta di un giorno l'amichevole dell'Argentina: rientro in Italia posticipato per Lautaro Martinez

L'attaccante dell'Albiceleste scenderà in campo contro Portorico martedì 14 ottobre dovendo così spostare il volo per l'Italia

08 Ott 2025 - 19:19

Piccolo inconveniente per Christian Chivu e l'Inter che, al rientro dalla pausa per le Nazionali, riavranno Lautaro Martinez con un giorno di ritardo. L'amichevole fra l'Argentina e Portorico in programma lunedì 13 ottobre è stata spostata di ventiquattr'ore per motivi di sicurezza facendo così slittare il rientro in Italia dell'attaccante dell'Albiceleste.

Prevista inizialmente al Soldier Field di Chicago, la sfida è stata spostata a martedì 14 ottobre al Chase Stadium di Miami costringendo così Lautaro e gli altri a rivedere i propri piani, soprattutto in vista del match di campionato che vedrà l'Inter sfidare la Roma nella serata di sabato 18 ottobre. 

lautaro martinez
argentina
inter

