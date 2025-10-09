Mkhitaryan: "Chivu bravo a farci voltare pagina. Per l'Inter tutto possibile"

A 36 anni è logico dare consigli a chi è più giovane di lui: "Sucic è serio come me, si applica e ama imparare. Avrà un grande futuro, farà le fortune dell'Inter nei prossimi anni. Troppa pressione su Pio Esposito? Sì, e non mi piace. Gli serve il giusto tempo, vedrete che l'Italia si godrà questo tesoro. A lui e a Bonny dico di essere più egoisti: è giusto il lavoro per la squadra ma alla fine gli attaccanti sono valutati per i gol. Gli dico: siete voi che dovete farci vincere!".