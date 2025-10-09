Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
inter

Mkhitaryan: "Chivu bravo a farci voltare pagina. Per l'Inter tutto possibile"

L'armeno: "Troppa pressione su Pio Esposito, a lui e Bonny dico di essere più egoisti. Daremo tutto per riprenderci lo scudetto"

09 Ott 2025 - 08:28

Cominciamo dalla fine, da quella frase che, decontestualizzata dal concetto che aveva espresso, dopo il finale della scorsa stagione è diventata presto un meme dal quale fa ancora difficoltà a scrollarsi: "Avevo detto 'ingiocabili' ma anche che a volte ci sentivamo troppo forti perdendo concentrazione? Sì, è stato un problema evidente. Dobbiamo evitare di cadere in quell'errore ma resto dell'idea che se ci alleniamo bene e ci sacrifichiamo, per l'Inter tutto diventa possibile: non è arroganza, ma voglia". Firmato, se c'era bisogno di dirlo, Henrikh Mkhitaryan.

Il centrocampista armeno parla alla Gazzetta dello Sport, questo il pensiero sulla gestione Chivu: "Parto dal presupposto che cambiare fa bene. Da noi tutti sono aperti al cambiamento, se vuoi vincere devi adattarti e non lamentarti se no distruggi l'equilibrio di squadra. Cosa è cambiato da Inzaghi? Chivu è diverso, anche se certe cose che facciamo somigliano al passato. Andiamo più in verticale e cerchiamo la finalizzazione con più aggressività, anche se poi bisogna capire se e quando puoi farla perché dipende pure dall’avversario. Si tratta di dettagli, che poi però fanno la differenza".

"Cura i dettagli ed è meticoloso, gli allenamenti sono duri e intensi. Confondono tutti ma danno anche più stimoli. È stato bravo a farci voltare mentalmente pagina, il passato non si cambia ma il futuro si può scrivere" dice Mkhitaryan. A tal proposito: "Bisogna pensare positivo, per esempio nessuno deve credere in partenza che non avremo più la chance di giocare una finale di Champions. Anzi, devi avere più fame per riprovarci. E faremo di tutto per riprenderci lo scudetto anche la classifica dice che ci sono 5-6 squadre che possono vincerlo".

A 36 anni è logico dare consigli a chi è più giovane di lui: "Sucic è serio come me, si applica e ama imparare. Avrà un grande futuro, farà le fortune dell'Inter nei prossimi anni. Troppa pressione su Pio Esposito? Sì, e non mi piace. Gli serve il giusto tempo, vedrete che l'Italia si godrà questo tesoro. A lui e a Bonny dico di essere più egoisti: è giusto il lavoro per la squadra ma alla fine gli attaccanti sono valutati per i gol. Gli dico: siete voi che dovete farci vincere!".

Da un estremo all'altro: "Modric è un esempio per chi ama il calcio, secondo me ne ha ancora per 3-4 anni a livelli altissimo. Per quanto mi riguarda in generale voglio giocare a pallone il più lungo possibile. Ma a una condizione: che sia capace di dare ancora qualcosa, se no dirò arrivederci e grazie".

Leggi anche

Inter, slitta l'amichevole dell'Argentina: rientro posticipato per Lautaro Martinez

mkhitaryan
chivu
inter

Ultimi video

01:36
Inter, un pieno di gol

Inter, un pieno di gol

00:34
DICH DONNARUMMA MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Donnarumma: "Abbiamo una grande responsabilità"

00:30
DICH GATTUSO MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma sono orgoglioso di essere il ct dell'Italia"

01:12
DICH GRAVINA MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Museo del calcio, Gravina: "Questo è un luogo fisico, ma anche vivo"

01:36
L'esordio di Buffon Jr

L'esordio di Buffon Jr

00:25
DICH NICOLUSSI CAVIGLIA SPIEGA IL MONDO 8/10 DICH

Nicolussi Caviglia: "Oggi più di ieri, ogni guerra è una sconfitta per l'umanità"

02:18
DICH NICOLUSSI CAVIGLIA NAZIONALE 8/10 DICH

Nicolussi Caviglia: "Con Guccini grande opportunità di fare quattro chiacchere"

03:15
DICH CAMBIAGHI NAZIONALE 8/10 DICH

Cambiaghi: "Devo tanto a Italiano, mi ha aspettato"

00:53
DICH PICCOLI NAZIONALE 8/10 DICH

Piccoli: "Il mio idolo è sempre stato Bobo Vieri, attaccante eccezionale”

01:20
Ronaldo miliardario

Ronaldo miliardario

01:22
U21, verso Italia-Svezia

U21, verso Italia-Svezia

02:02
Gattuso vuole il Mondiale

Gattuso vuole il Mondiale

01:27
La crisi della Fiorentina

La crisi della Fiorentina

01:32
Thiago Motta Vs Tudor

Thiago Motta Vs Tudor

01:54
Le magie di Matias

Le magie di Matias

01:36
Inter, un pieno di gol

Inter, un pieno di gol

I più visti di Inter

Inter, slitta l'amichevole dell'Argentina: rientro posticipato per Lautaro Martinez

Marotta: "Senza plusvalenze nessun bilancio adeguato. Nuovo San Siro? Rogito a novembre"

Dumfries: "Orgoglioso delle due finali di Champions. Fare più gol o assist è quasi impossibile"

Chivu si gode la sua macchina da gol: Bonny e Pio una garanzia. Venerdì test con l'Atletico

San Siro, che spettacolo! Uno stadio unico al mondo

Sucic

Sucic: "Soddisfatto dei primi mesi, ora sogno la Champions con l'Inter. Però..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:02
Lega Pro, l'Integrity Tour fa tappa ad Ascoli
08:53
Argentina in lutto, morto l'allenatore del Boca: Russo aveva 69 anni
08:00
Vandeputte: "In Serie A ogni partita è una battaglia"
23:41
Mondiali, Luca Zidane sceglie l'Algeria: "Felice di essere qui"
22:04
Ekhator e il tacco alla 'Bettega': "Kean è il mio modello"