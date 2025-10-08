Inter, senti Sucic: "Sogno Mondiale e Champions, solo lavorando sodo si ottengono risultati. Soddisfatto dei primi mesi"

Parlando dell'esperienza all'Inter, Sucic ha tracciato un primo bilancio: "È stato un po' insolito conoscere la squadra in un ambiente così competitivo e di alto livello (Mondiale per club, ndr), ma nel complesso sono contento di come sono andate le cose. La squadra mi ha accolto molto bene; l'unico rimpianto è che il risultato finale non sia stato ancora migliore, perché abbiamo dimostrato di avere le qualità per farlo. Sapevo che stavo entrando a far parte di un grande club e la dirigenza mi ha fornito un quadro chiaro di cosa aspettarmi e di come vedevano il mio ruolo. Anche se nel frattempo è arrivato un nuovo allenatore, sono contento che il processo di adattamento sia andato esattamente come mi avevano descritto. Ovviamente ci vuole tempo per adattarsi: nuova squadra, nuovo allenatore, nuovo campionato, nuova città, nuova lingua... Ma dalla Dinamo Zagabria e dalla nazionale croata ho portato con me qualcosa di molto importante anche per l'Inter: la massima ambizione e la mentalità vincente, la voglia di vincere ogni partita. Sono soddisfatto di come sono andati i primi mesi: penso di aver giocato alcune buone partite e di aver dimostrato che la squadra può contare su di me. Sono grato a tutti i membri del club per la calorosa accoglienza e per avermi aiutato ad ambientarmi rapidamente".