Inter, Conte: "Vittoria meritata, il pari in Champions ci ha dato carica"

QUI INTER

Quarta vittoria di fila in campionato per l'Inter, che schianta il derby con un 2-0 firmato Brozovic e Lukaku. "C'è molta soddisfazione, i ragazzi hanno disputato una buonissima partita - commenta Conte a Dazn -. Venivamo da un gara in Champions che ci aveva lasciato l'amaro in bocca e dato ancora più carica. E' una vittoria meritata, sono contento per loro e per i nostri tifosi. Era il mio primo derby, ci tenevo a fare bella figura".

Il tecnico nerazzurro risponde così al presunto litigio tra Lukaku e Brozovic avvenuto nella serata di Champions: "Averne di problemi con gente come loro. Sono due ragazzi eccezionali, ma tutti quanti lo sono. A volte mi arrabbio con loro perché sono fin troppo bravi, invece in campo bisogna essere più smaliziati. Questo è un gruppo sano, che ha piacere di stare insieme. Ben vengano cose così, significa che scorre sangue nelle vene e c'è voglia di migliorare. Anche a me è capitato di litigare con un compagno e poi andarci la sera a cena, più amici e più forti di prima".

La coppia d'attacco Lukaku-Lautaro Martinez può solo migliorare: "Lukaku può dare di più, siamo di fronte a un ragazzo di 26 anni. Se lavorato bene, è un giocatore per me molto importante. Abbiamo tanti ragazzi, Romelu ha solo 26 anni e Lautaro solo 22. Tramite il lavoro devo migliorare i miei giocatori. L'importante è che ci sia disponibilità come mi stanno dando. Sono contento per le 4 vittorie di fila, meno per l'inizio in Champions ma sono convinto che quell'inizio così ci abbia fatto capire alcune cose".

La squadra sta crescendo: "Abbiamo lavorato tanto in questi due mesi, noi abbiamo un'idea in fase di possesso e non possesso. Oggi abbiamo pressato da squadra. Si possono avere le idee, ma poi c'è bisogno dei soldati che vanno in campo. Sono molto contento, per me era il primo derby e ci tenevo a fare bella figura".