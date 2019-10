Inter, Conte sfida Juve e Napoli: "Lavorando possiamo cambiare il destino"

Dopo una partenza da sogno con sei vittorie in altrettante partite, l'Inter è stata sorpassata in testa alla classifica dalla Juventus e il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, parlando al ‘Festival dello Sport’ di Trento, ha spiegato come tra i bianconeri e le rivali esista ancora un certo gap: “Io penso che credere non costi nulla, e questo vale per i tifosi dell’Inter, del Napoli e delle altre squadre. Poi però bisogna essere obiettivi e guardare la realtà. E non serviva la partita con la Juve per scoprire determinate cose. Mi sono espresso fin dall’inizio: rispetto a noi ci sono due squadre, Juventus al top e poi anche il Napoli, che hanno costruito di più negli anni".