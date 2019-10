Inter, per Sanchez lussazione della caviglia e rientro a Milano

BRUTTE NOTIZIE

"Lussazione dei tendini peroneali della caviglia sinistra con interessamento del retinacolo dei flessori". Recita così il report medico della Federazione cilena sulle condizioni di Alexis Sanchez. Brutte notizie, dunque, per l'Inter: l'attaccante ha rimediato una botta a 3' dalla fine dell'amichevole di Alicante tra Cile e Colombia dopo uno scontro con Cuadrado, Il giocatore rientra subito a Milano

Al rientro Sanchez, come prosegue il comunicato della Federazione cilena, "si sottoporrà ad esami di risonanza magnetica ed ecotomografia dinamica per prendere la migliore decisione terapeutica". I tempi di recupero saranno noti dopo l'esito degli ulteriori accertamenti. Di sicuro un brutto colpo per Conte, che viene privato di un'alternativa in attacco. Sanchez aveva saltato la sfida con la Juve prima della sosta per squalifica.