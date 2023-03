Inter, col Lecce per ripartire e il 2° posto. Allegri sfida Mou per continuare la risalita

CORSA ALLA CHAMPIONS

Inzaghi cerca risposte dopo il ko di Bologna, Roma-Juve è la sfida tra i due tecnici più vincenti della Serie A

Dopo la vittoria della Lazio contro il Napoli e la sconfitta del Milan a Firenze, la corsa Champions League si fa sempre più serrata e avvincente. L'Inter, reduce dal ko di Bologna, riceve il Lecce per ripartire e tornare al secondo al posto. Inzaghi cerca l'immediato riscatto e risposte da un gruppo a cui manca la continuità di risultati per fare il salto di qualità. Stasera all'Olimpico anche Roma-Juventus mette in palio importanti punti Champions: i giallorossi, che avranno Mourinho in panchina, devo riscattare la brutta figura di Cremona; i bianconeri, che senza la penalizzazione sarebbero secondi, guardano con ottimismo al ricorso e non vogliono mollare di un centimetro. Allegri-Mou vuole dire anche 39 trofei in panchina (26 solo il portoghese) e sarà anche la sfida tra due vecchi amici, Paulo Dybala e Paul Pogba.

INTER-LECCE

L'Inter è chiamata al pronto riscatto e a sconfiggere la sindrome delle cosiddette piccole. Solo nel 2023 i nerazzurri hanno lasciato 10 punti per strada contro squadre più deboli, come Monza, Empoli, Sampdoria e Bologna, non riuscendo a dare continuità di risultati. Dopo una vittoria importante (vedasi Napoli, Milan e Porto), la squadra si è sempre sciolta come neve al sole l'appuntamento seguente, lasciando così via libera al Napoli e complicando la corsa a uno dei primi quattro posti. Contro i salentini Inzaghi deve ancora fare a meno di Skriniar e Dimarco: al loro posto Darmian, con Dumfries esterno destro, e Gosens. In attacco accanto all'inamovibile Lautaro Martinez ballottaggio Dzeko-Lukaku.

ROMA-JUVENTUS

Il big-match della 25a giornata è in programma stasera alle 20.45 allo stadio Olimpico. Di fronte José Mourinho e Massimiliano Allegri, ovvero i due allenatori più vincenti in Serie A. Sono 26 i trofei dello Special One contro i 13 dell'allenatore bianconero. Sulla carta si prospetta un match molto equilibrato con entrambe le squadre che devono assolutamente vincere: i giallorossi per non perdere il treno Champions, i bianconeri per continuare la rincorsa che varrebbe tre scudetti per dirla alla Allegri con la speranza mai nascosta che vengano tolti i 15 punti di penalizzazione. Sarà anche la sfida tra due grandi amici e numeri 10: Dybala e Pogba. La Joya sogna lo sgambetto alla sua ex squadra, il francese partirà dalla panchina pronto a dare il suo contributo dopo una stagione ai box. Sarà anche Abraham contro Vlahovic, le rispettive bocche da fuoco delle due squadre.

