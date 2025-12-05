Logo SportMediaset

Calcio

Roma, Gasperini recupera pedine: Dybala e Angeliño in gruppo

05 Dic 2025 - 12:02
La Roma e Gasperini riabbracciano Paulo Dybala. L'argentino, dopo aver smaltito l'influenza che lo aveva tenuto fuori nei giorni scorsi, ieri ha svolto lavoro personalizzato mentre oggi è in gruppo, allenandosi con il resto dei compagni così come Tommaso Baldanzi, ieri assente causa influenza. Via libera anche per Angeliño, che torna ad allenarsi in gruppo dopo circa due mesi di stop a causa di una bronchite asmatica. Tutti, quindi, si candidano ad essere disponibili per la gara di domenica contro il Cagliari.

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:15
Turchia, scandalo scommesse: in manette giocatori Fenerbahce e Galatasaray
12:44
Cagliari, Felici infortunato: si teme il crociato
12:16
Serie A, gli arbitri della 14.a giornata: la decisione su Napoli-Juventus
12:02
Roma, Gasperini recupera pedine: Dybala e Angeliño in gruppo
11:35
Lecce: Banda, Coulibaly e Gaspar convocati per Coppa d'Africa