Roma, Gasperini recupera pedine: Dybala e Angeliño in gruppo

La Roma e Gasperini riabbracciano Paulo Dybala. L'argentino, dopo aver smaltito l'influenza che lo aveva tenuto fuori nei giorni scorsi, ieri ha svolto lavoro personalizzato mentre oggi è in gruppo, allenandosi con il resto dei compagni così come Tommaso Baldanzi, ieri assente causa influenza. Via libera anche per Angeliño, che torna ad allenarsi in gruppo dopo circa due mesi di stop a causa di una bronchite asmatica. Tutti, quindi, si candidano ad essere disponibili per la gara di domenica contro il Cagliari.