Lecce: Banda, Coulibaly e Gaspar convocati per Coppa d'Africa

Il Lecce comunica che "i calciatori Lameck Banda, Lassana Coulibaly e Kialonda Gaspar sono stati convocati dalle rispettive Nazionali per la Coppa d'Africa 2025 che si disputerà in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. I tre calciatori giallorossi raggiungeranno i ritiri delle proprie Nazionali successivamente alla gara Lecce-Pisa, in programma venerdì 12 dicembre 2025". Banda sarà impegnato con lo Zambia nel Gruppo A dove affronterà Mali (22/12), Comore (26/12) e Marocco (29/12). Il Mali di Coulibaly disputerà nel Gruppo A le gare con Zambia (22/12), Marocco (26/12) e Comore (29/12). L'Angola di Gaspar è inserita nel Gruppo B dove affronterà Sudafrica (22/12), Zimbabwe (26/12) ed Egitto (29/12).