Inter, Chivu: "Partita seria, meritavamo di vincere. Bravi a non abbatterci di fronte alle ingiustizie"

Chiaro il parere di Chivu sul mancato rigore per il contatto Viery-Thuram, considerata "un'ingiustizia": "Siamo contenti della reazione e non ci siamo fermati davanti ad alcune ingiustizie: non ci hanno abbattuto, anzi ci hanno dato la forza per riprenderla. Il calcio è questo, non bisogna abbattersi e dare qualcosa in più nei momenti di difficoltà. Le gare durano 90' e non voglio vedere gente che piange e si abbatte o si lamenta per le decisioni arbitrali. Anche a me piacerebbe non subire. Magari ci saranno anche partite in cui non riusciremo a recuperare o altre in cui andremo in vantaggio e perderemo. Non bisogna abbattersi e mantenere la determinazione. Lo abbiamo fatto abbastanza bene a parte la partita col Club Brugge".