Inter-Fiorentina, rigore nerazzurro al 94': la moviola

Dopo il caso Viery-Thuram, altro caso da moviola in Inter-Fiorentina che coinvolge l'attaccante francese. Al 94', su cross di Akanji, Valdepenas trattiene Thuram in area: questa volta nessun dubbio per l'arbitro Mariani che fischia rigore. Dalla sala Var confermano. Poi Zielinski al 97' ha trasformato dal dischetto il 2-1 decisivo.
"Vero che anche Thuram all'inizio si attacca alla maglia delll'avversario ma fa parte delle dinamiche tra attaccanti e difensori, poi Valdepenas perde contatto col pallone e si preoccupa solo di trattenere l'avversario" ha sottolineato Luca Marelli.