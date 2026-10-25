Serie A, Inter-Fiorentina 2-1: Thuram e Zielinski rimontano Jimenez

© afp | Inter-Fiorentina
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L'ottava giornata della Serie A non ci consegna un cambio al vertice, visto che l'Inter rimonta e sconfigge la Fiorentina al 97'. Un rocambolesco finale, con le reti di Thuram e Zielinski (su rigore), vanifica infatti la magia di Jimenez e consegna il 2-1 agli uomini di Chivu: Lazio e Inter restano dunque prime con 22 punti.
La capolista rispolvera Pio Esposito, schierato al fianco di Thuram, e lancia Provedel tra i pali: prima da titolare per l'ex Lazio, colpevole nell'azione del gol. Partenza soft al Meazza per i nerazzurri, la Fiorentina pressa alta e chiude ogni spazio: bene Mastantuono e Njie sulle corsie. L'Inter si accende solo intorno alla mezz'ora e alza la pressione, rendendosi pericolosa con Mkhitaryan e Carlos Augusto, ma è Thuram il vero motore dell'attacco meneghino. L'attaccante francese impegna de Gea, che si supera su di lui e su Pio Esposito nel finale di tempo: solo il portiere evita il gol nerazzurro, è 0-0 al riposo con qualche polemica per un tocco sospetto di Pongracic in area. La ripresa si apre con l'infortunio del croato e la nuova chance per Thuram, che impegna nuovamente de Gea.
L'Inter continua a spingere e creare occasioni, ma non punge e non passa. Vanoli si infuria per la pressione nerazzurra, ma esulta al 64': fiammata improvvisa di Jimenez, tiro a effetto da fuori area e Provedel battuto. I viola vanno così a sorpresa sull'1-0. Per la settima volta in stagione, dunque, l'Inter va in svantaggio e si butta a capofitto in attacco, con poca lucidità e tanto impeto: Bonny dà nuova linfa all'attacco, Thuram protesta per un rigore che sembrava evidente e Carlos Augusto colpisce due traverse. Salgono a 26 i tiri dei campioni d'Italia, senza gol, mentre Gnonto sfiora il bis: Provedel alza in corner.
Chivu osa il tridente con l'U23 Lavelli e i suoi, proprio nel recupero, raddrizzano la sfida: colpo da biliardo di Thuram, il migliore dell'Inter, è 1-1. Siamo al 90' e ci sono sei minuti da giocare, nei quali tutto può succedere: proprio agli sgoccioli del match, Valdepeñas atterra Thuram in area e causa un rigore. Sul dischetto va Zielinski, che non sbaglia e firma il 2-1 proprio all'ultimo istante. L'Inter la vince così al 97', ribaltando un altro risultato nell'ultimo quarto d'ora: vittoria di cuore dei nerazzurri, che mantengono così la vetta della Serie A.
A una settimana dal derby, i campioni d'Italia guidano a quota 22 punti con la Lazio: si conferma il duo di testa, ora a +4 sulla Roma e +5 sul Como. Resta penultima la Fiorentina, che si ferma a quota 4 punti: al suo fianco Udinese, Genoa e Parma, aspettando i match odierni.
IL TABELLINO
INTER-FIORENTINA 2-1
INTER (3-5-2) - Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni (32' st Dimarco); Diouf, Barella (40' st Lavelli), Calhanoglu (32' st Zielinski), Mkhitaryan (32' st Sucic), Carlos Augusto; P. Esposito (18' st Bonny), Thuram. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Stankovic, Bovio, Mosconi, Jakirovic, Spence. All. Chivu.
FIORENTINA (4-3-3) - de Gea; Jimenez (29' st Dodô), Dragusin, Pongracic (6' st Viery), Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono (29' st Gnonto), Pellegrino (37' st Beto), Njie (37' st Joao Mario). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Pedro Gonçalves, Oulaï, Mazzeo, Pirro, Ademi. All. Vanoli.
Arbitro: Mariani.
Marcatori: 19' st Jimenez (F), 45' st Thuram (I), 52' st rig. Zielinski (I).
Ammoniti: Viery (F), Valdepeñas (F), Dodò (F).
LE STATISTICHE
L'Inter ha rimontato una partita in cui si trovava sotto di un gol grazie a due reti realizzate nei minuti di recupero finali per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 30 aprile 2011 (vs Cesena, da 0-1 a 2-1 con doppietta di Pazzini) e il 9 gennaio 2005 (vs Sampdoria, da 1-2 a 3-2 con reti di Vieri e Recoba).
L'Inter è la squadra che ha conquistato più punti da situazione di svantaggio in questa stagione nei cinque principali campionati europei: 13, già quasi il doppio di tutti quelli raccolti nello scorso campionato di Serie A (sette).
Marcus Thuram è il terzo giocatore dell'Inter ad andare a segno in almeno sette partite casalinghe di fila in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Romelu Lukaku nel 2021 e Christian Vieri nel 2003 (serie arrivata a 11).
Da inizio aprile scorso nessun giocatore ha preso parte a più gol in Serie A rispetto a Marcus Thuram: 16 (11G 5A), come Donyell Malen.
Nessuna squadra ha vinto tutte le sue prime cinque partite casalinghe di un singolo campionato di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria segnando più gol dell'Inter in questa stagione: 17, gli stessi della Roma nel 2016/17 e della Juventus nel 2014/15.
Tra le squadre dei cinque principali tornei europei solamente il Real Madrid (10) ha colpito più legni rispetto all'Inter (nove) in campionato nella stagione 2026/27.
Piotr Zielinski ha segnato ciascuno dei cinque rigori calciati in carriera in Serie A. Tra i giocatori che hanno trasformato ciascun tiro dal dischetto tentato nelle ultime cinque edizioni del torneo solo Nikola Vlasic (sette) ha tirato più rigori rispetto al polacco (cinque anche Leandro Paredes e Christopher Nkunku).
Secondo gol in sette presenze in questo campionato per Alex Jimenez: lo spagnolo ne aveva realizzato appena uno nelle sue precedenti 57 apparizioni nei cinque principali tornei europei, nella Premier League 2025/26 con il Bournemouth.
David De Gea ha effettuato otto parate contro l'Inter e solo due volte ha fatto meglio in carriera con la Fiorentina in Serie A: nove contro il Napoli nel marzo 2025 e contro la Juventus lo scorso maggio.
Carlos Augusto e Marcus Thuram hanno raggiunto contro la Fiorentina quota 150 presenze ciascuno con la maglia dell'Inter in tutte le competizioni.