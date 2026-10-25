Serie A, Inter-Fiorentina 2-1: Thuram e Zielinski rimontano Jimenez

La capolista rispolvera Pio Esposito, schierato al fianco di Thuram, e lancia Provedel tra i pali: prima da titolare per l'ex Lazio, colpevole nell'azione del gol. Partenza soft al Meazza per i nerazzurri, la Fiorentina pressa alta e chiude ogni spazio: bene Mastantuono e Njie sulle corsie. L'Inter si accende solo intorno alla mezz'ora e alza la pressione, rendendosi pericolosa con Mkhitaryan e Carlos Augusto, ma è Thuram il vero motore dell'attacco meneghino. L'attaccante francese impegna de Gea, che si supera su di lui e su Pio Esposito nel finale di tempo: solo il portiere evita il gol nerazzurro, è 0-0 al riposo con qualche polemica per un tocco sospetto di Pongracic in area. La ripresa si apre con l'infortunio del croato e la nuova chance per Thuram, che impegna nuovamente de Gea.



L'Inter continua a spingere e creare occasioni, ma non punge e non passa. Vanoli si infuria per la pressione nerazzurra, ma esulta al 64': fiammata improvvisa di Jimenez, tiro a effetto da fuori area e Provedel battuto. I viola vanno così a sorpresa sull'1-0. Per la settima volta in stagione, dunque, l'Inter va in svantaggio e si butta a capofitto in attacco, con poca lucidità e tanto impeto: Bonny dà nuova linfa all'attacco, Thuram protesta per un rigore che sembrava evidente e Carlos Augusto colpisce due traverse. Salgono a 26 i tiri dei campioni d'Italia, senza gol, mentre Gnonto sfiora il bis: Provedel alza in corner.