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Inter-Fiorentina, le pagelle nerazzurre: Thuram attaccante vero, Provedel prende gol al primo tiro

Inefficace Pio Esposito, Barella ci mette tanta buona volontà ma Carlos Augusto è ancora straordinario

di Enzo Palladini
25 Ott 2026 - 14:42
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© afp | Inter-Fiorentina
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INTER 

Provedel 5,5 - Non è un esordio felice il suo, dopo un tempo senza grandi impegni, prende gol al primo tiro in porta, , facendosi ingannare da Jimenez sul proprio palo. Poi arriva una bella parata su Gnonto. 
Bisseck 6 - Dà un'occhiata a Ndjie che agisce dalla sua parte, sa benissimo che potrebbe esplodere in una fiammata improvvisa, quindi se ne sta lì tranquillo.
Akanji 6 - Un continuo uno contro uno con Pellegrino, duello di forza dal quale l'interista esce spesso con il pallone tra i piedi. 
Bastoni 6 - Non è semplicissimo tenere Mastantuono che agisce dalla sua parte. Migliore il suo apporto quando partecipa alla manovra offensiva, mentre dietro fatica un po'. (Dal 33' st Dimarco sv.)
Diouf 5,5 - Qualche partita non disputata da titolare gli ha tolto un po' di quella sicurezza che aveva mostrato all'inizio della stagione. Quando viaggia vicino alla linea, trova l'opposizione di Valdepenas. Meglio quando entra nel campo per giocare, ma non succede spesso. 
Barella 6,5 - Il più acceso di tutti nei primi minuti, con alcuni recuperi alti, alcuni tentativi (non tutti capiti) di giocate a sorpresa. (Dal 40' st Lavelli 6 - Si fa sentire in mezzo all'area avversaria, nei suoi pochi minuti.)  
Calhanoglu 5,5 - Un po' pigro nei suoi ragionamenti in mezzo al campo, alla fine del primo tempo ha un'incertezza per lui inusuale, facendosi rimontare anziché tirare dal limite. (Dal 33' st Zielinski 7 - Al di là di qualche giocata importante, ha la freddezza per segnare il rigore decisivo)
Mkhitaryan 6 - Negli spazi stretti la sua saggezza ha sempre un perché, ma a volte serve più dinamismo e più forza quando gli altri si difendono bene. (Dal 33' st Sucic 6.5 - Il suo è un grande ingresso in campo, con un'occasione importante e un paio di ripartenze utilissime)
Carlos Augusto 7,5 - C'è anche quando sembra che non ci sia. Meno appariscente rispetto a Dimarco, ma quasi sempre interprete di una giocata giusta e utile.  Nel secondo tempo colpisce due traverse con due spizzate di testa. 
Pio Esposito 5,5 - Molto isolato dai compagni, stretto tra i centrali della Fiorentina, fatica moltissimo a giocare qualche pallone. Al primo cross giusto costringe di testa De Gea a una gran parata. (Dal 19' st Bonny 6 - Molto più mobile rispetto a Pio, mette in difficoltà la difesa avversaria con la sua velocità)
Thuram 8 - Visto che non è facile servire Pio, prova a mettersi in proprio appena vede un po' di spazio, un esercizio che in generale gli riesce abbastanza bene, ma non sempre con fortuna. Però è sempre il più pericoloso. Alla fine capisce che deve fare tutto da solo e con la forza di volontà va a segnare il gol dell'1-1. Poi va a guadagnarsi il rigore nel recupero. 
Allenatore Chivu 6 - Difficile trovargli colpe, la squadra ha creato molto più di quello che ha raccolto. 

FIORENTINA
De Gea 7; Jimenez 6,5 (30' st Dodò sv), Dragusin 5, Pongracic 6 (6' st Viery 5,5), Valdepenas 6; Ndour 5, Fagioli 6, Brescianini 6; Mastantuono 7 (30' st Gnonto 6), Pellegrino 5,5 (37' st Beto sv), Ndjie 5 (37' st Joao Mario sv). Allenatore Vanoli 6,5. 

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