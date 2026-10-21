1 di 14
© X
© X
© X

© X

© X

CHAMPIONS LEAGUE

Inter-Shakhtar, Bastoni prende due gialli in due minuti e viene espulso: le immagini

Il difensore dell'Inter raccoglie due ammonizioni nel giro di due minuti dall'arbitro tedesco Harm Osmers. Su sviluppi di angolo la sbracciata valsa l'espulsione

21 Ott 2026 - 23:07
14 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Colpo di scena al minuto 68 di Inter-Shakhtar Donetsk. Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro è stato espulso dall'arbitro tedesco Harm Osmers per doppio giallo, l'ultimo per aver spinto l'avversario Oleg Ocheretko in area di rigore. Inflessibile il direttore di gioco, che poco prima, esattamente al 66, aveva ammonito il centrale su indicazione del quarto uomo. Bastoni, che ha preso due gialli in due minuti, ha lasciato il campo protestando. 

inter-shakhtar
inter
shakthar
bastoni
champions league

Ultimi video

01:04
Juventus, Ferrero: "La Juve deve reagire"

Juventus, Ferrero: "La Juve deve reagire"

01:34
DICH NICO PAZ COMO POST UNITED 21/10 DICH

Nico Paz: "Notte bellissima, possiamo diventare una grande squadra"

01:33
DICH SARRI VIGILIA AJAX 21/10 DICH

Sarri: "Ajax forte, ambiente da Champions. Serve partita di livello"

01:31
DICH AMORIM VIGILIA BOURNEMOUTH 21/10 DICH

Amorim: "Per Gonçalo Ramos nulla di grave. Con il Bournemouth gara importante"

00:41
DICH LOFTUS-CHEEK VIGILIA BOURNEMOUTH 21/10 DICH

Loftus-Cheek: "Conta l'esperienza, sento grande responsabilità"

01:10
Social da pazzi: i 3 video più virali di oggi

Social da pazzi: i 3 video più virali di oggi

01:44
Cosmi sotto attacco: voce, litigi e tensione

Cosmi sotto attacco: voce, litigi e tensione

01:39
Dani Alves, nuova vita: dal carcere alla fede

Dani Alves, nuova vita: dal carcere alla fede

01:42
Intelligenza artificiale da... Pallone d'oro

Intelligenza artificiale da... Pallone d'oro

00:20
Barcellona-Real Madrid: domenica 25 ottobre alle 21.00 su Italia 1

Barcellona-Real Madrid: domenica 25 ottobre alle 21.00 su Italia 1

02:22
Spalletti e Kolo: la verità sulla crisi Juve

Spalletti e Kolo: la verità sulla crisi Juve

02:19
DICH SPALLETTI PRE RENNES 21/10 DICH

Spalletti. "Si sono resi tutti disponibili a mettere più cose dentro la partita"

00:24
CLIP SPALLETTI SU GIOCANO KOLO E WOLTEMADE 21/10 DICH

Spalletti: "Kolo Muani con Woltemade? Domani giocano insieme"

01:58
DICH KOLO MUANI PRE RENNES 21/10 DICH

Kolo Muani: "Bremer? Abbiamo parlato nello spogliatoio, discussione costruttiva"

02:17
Callegari: "L'Inter deve cambiare mentalità in Europa"

Callegari: "L'Inter deve cambiare mentalità in Europa"

01:04
Juventus, Ferrero: "La Juve deve reagire"

Juventus, Ferrero: "La Juve deve reagire"

I più visti di Inter

Provedel scalda i guantoni, in attacco più Bonny di Pio: le scelte di Chivu per la Champions

Cristian Chivu

Chivu: "Sono il primo colpevole. Sembra che abbiamo l'obbligo di vincere e gli altri no"

DICH CHIVU SU VINCERE CHAMPIONS 20/10 SRV

Chivu: “Vincere la Champions? Rispondiamo solo per educazione”

DICH BASTONI AFFETTO DI NUOVO 20/10 SRV

Bastoni: “Dico tutto: insulti, il buio che ho avuto e i tifosi avversari che…”

 Chivu

Inter spalle al muro, contro lo Shakhtar è quasi da dentro o fuori: un altro passo falso potrebbe precludere anche i playoff

Bastoni: "Le finali sono il passato, torniamo coi piedi per terra. Obbligatorio fare risultato"