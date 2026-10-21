Inter-Shakhtar, Bastoni prende due gialli in due minuti e viene espulso: le immagini

Colpo di scena al minuto 68 di Inter-Shakhtar Donetsk. Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro è stato espulso dall'arbitro tedesco Harm Osmers per doppio giallo, l'ultimo per aver spinto l'avversario Oleg Ocheretko in area di rigore. Inflessibile il direttore di gioco, che poco prima, esattamente al 66, aveva ammonito il centrale su indicazione del quarto uomo. Bastoni, che ha preso due gialli in due minuti, ha lasciato il campo protestando.