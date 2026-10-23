Inter, Jones scalpita: "L'Inter come il Liverpool: il divario in Europa non è così ampio"

Infine, per Curtis, una battuta sul legame speciale tra tifosi e squadra che tanto lo avevano colpito quando con il Liverpool venne a giocare a San Siro: "Ho notato subito la connessione tra giocatori e tifosi. Io e il Liverpool abbiamo sempre avuto questo tipo di legame speciale con i fan, il nostro dodicesimo uomo in campo. Penso che per chi ama l'Inter valga la stessa cosa. Quindi è stata una scelta facile. Non sarò mai timido. Non avrò mai paura. Non voglio essere un giocatore che ha sempre una via d'uscita facile. Voglio correre dei rischi con la palla, anche quando sono sotto pressione. Quando funziona è fantastico, ma devo accettare che non può essere sempre così. Ci sono cose che faccio in campo di cui i compagni si accorgono - ha concluso - e che i tifosi potrebbero non vedere. So che oggi il calcio si misura in statistiche, gol e assist. Magari io non segno quanto altri, ma faccio tante altre cose sul campo che compagni e staff notano e apprezzano".