Inter, Thuram riposa... a Venezia: senza il capitano, Chivu chiede gli straordinari a Tikus

Il capitano scalpita, freme, è impaziente ma il percorso è ancora lungo, serve tempo per guarire e tornare a guidare l'attacco dell'Inter: per ora a Lautaro tocca il compito non gradito di 'sostenere' i compagni e motivare chi è chiamato a sostituirlo: il ruolo se lo giocano Bonny e Esposito, considerando Thuram centro di gravità imprescindibile. Contro la Fiorentina, allora, probabilissimo lo scambio tra Pio e l'ex attaccante del Parma come partner di Marcus dal primo minuto. La possibilità che siano i primi due a partire assieme da titolari è con maggior probabilità rimandabile al turno infrasettimanale contro il Venezia.