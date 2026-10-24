Inter, Thuram riposa... a Venezia: senza il capitano, Chivu chiede gli straordinari a Tikus

Il capitano scalpita, freme, è impaziente ma il percorso è ancora lungo, serve tempo per guarire e tornare a guidare l'attacco dell'Inter: per ora a Lautaro tocca il compito non gradito di 'sostenere' i compagni e motivare chi è chiamato a sostituirlo: il ruolo se lo giocano Bonny e Esposito, considerando Thuram centro di gravità imprescindibile. Contro la Fiorentina, allora, probabilissimo lo scambio tra Pio e l'ex attaccante del Parma come partner di Marcus dal primo minuto. La possibilità che siano i primi due a partire assieme da titolari è con maggior probabilità rimandabile al turno infrasettimanale contro il Venezia.
D'altra parte Chivu deve dosare con attenzione le energie, tante le partite da affrontare e tanti gli infortuni: l'ultimo in ordine di tempo, quello di Luis Henrique, riduce le scelte anche sulle fasce, dove restano a disposizione Diouf, Spence e Dimarco. Certo, c'è pure Carlos Augusto, ma considerando gli assenti anche in difesa, il brasiliano sarà chiaramente chiamato ad abbassarsi, come alternativa a Bastoni (fra l'altro squalificato per il prossimo impegno di Champions contro il Feyenoord). Troverà quindi minutaggio, anche perché ne ha parecchio bisogno per ritrovare la condizione, Spence, ma contro i viola sull'out destro ci sarà Diouf. A sinistra invece, come detto, persistono i dubbi: uno tra Dimarco e Bastoni domani rifiaterà, più probabilmente il primo con Carlos dunque nella veste di esterno alto.
Se a centrocampo è lecito attendersi la presenza di Mkhitaryan, con Calhanoglu in regia e Zielinski in ballottaggio con Barella nel ruolo di mezzala (Curtis Jones rientrerà tra una decina di giorni almeno), in difesa le assenze di Pavard e Stones rendono automatica la riproposizione di Bisseck e Akanji, con lo svizzero al centro. L'avvicendamento annunciato è quello tra i pali con Provedel alla prima da titolare al posto di Martinez.