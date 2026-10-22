Pepo Martinez salva l'Inter: nella vittoria contro lo Shakhtar c'è la sua mano... e quella di Chivu

Un fondamentale su cui il numero 1 nerazzurro non ha mai evidenziato particolari macchie. Casomai, in alcune circostanze, sono emerse altre mancanze rilevanti. Due in particolare. E non c'è bisogno di ricordarle, visto quanto sono costate all'Inter negli incroci con Real Madrid e Club Brugge. Come si possono definire una ruleta a un metro dalla linea di porta o un'uscita sulla trequarti se non follie. Strafalcioni, tra cui va compreso anche quello contro l'Udinese, che però non hanno mai mutato la percezione di Cristian Chivu sul suo portiere.