INTER

Pepo Martinez salva l'Inter: nella vittoria contro lo Shakhtar c'è la sua mano... e quella di Chivu

Josep Martinez eroe per una notte. Dopo gli errori recidivi, il numero 1 nerazzurro si è ripreso con interventi di grande riflesso. Merito suo, ma anche del suo allenatore

22 Ott 2026 - 11:07
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Requisito imprescindibile per giocare nell'Inter: avere un po' di pazzia nel DNA. A questo punto, viene da pensare che tra le clausole contrattuali dei suoi componenti sia compresa anche questa prerogativa. Ce ne siamo accorti dopo due anni, nel caso di Josep Martinez. Ma ieri, dopo un lungo e accidentato sentiero, si è verificata la prova inconfutabile. Il "Pepo" ha vissuto una notte da protagonista. Interventi di grande spessore dal punto di vista dei riflessi, nel primo (su incornata di Bondar) come nel secondo tempo (su Matvienko). 

Leggi anche

Carlos Augusto colpisce ancora, Pepo Martinez dà ragione a Chivu. Bastoni, rosso e bocciatura netta

Un fondamentale su cui il numero 1 nerazzurro non ha mai evidenziato particolari macchie. Casomai, in alcune circostanze, sono emerse altre mancanze rilevanti. Due in particolare. E non c'è bisogno di ricordarle, visto quanto sono costate all'Inter negli incroci con Real Madrid e Club Brugge. Come si possono definire una ruleta a un metro dalla linea di porta o un'uscita sulla trequarti se non follie. Strafalcioni, tra cui va compreso anche quello contro l'Udinese, che però non hanno mai mutato la percezione di Cristian Chivu sul suo portiere. 

Il tecnico romeno è stato disposto a sbattere la sua testa su un microfono per schermare gli attacchi della critica contro Martinez. I giudizi cambiano in fretta e non vanno esclusi nuovi svarioni dello spagnolo. Ma dopo una serata così va riconosciuto il merito dell'allenatore interista. Fin dal giorno zero alla Pinetina, Chivu ha forgiato il suo personale metodo. Una dottrina riassumibile così: i giocatori lasciateli tranquilli, voi prendetevela con me. E anche di fronte a errori, l'allenatore è andato avanti per la sua strada. Per non perdere, su quello stesso tracciato, i suoi ragazzi

Leggi anche
Bastoni espulso contro lo Shakhtar

Inter, un 2026 maledetto per Bastoni: vede rosso da Zenica allo Shakhtar

Fiducia a Martinez, quindi, come l'anno scorso era stato per Sommer. Scelta non finalizzata a penalizzare il secondo portiere, ma a non lasciare indietro nessuno. Provedel avrà le sue chance, magari già da domenica all'ora di pranzo contro la Fiorentina. Ma in questo modoChivu ha tenuto alta la tensione, ma soprattutto l'umore, di un estremo difensore per cui si chiedeva un "panchinamento". 

E non è utopistico pensare che il timoniere romeno, se interpellato sull'ingenuità commessa da Bastoni contro lo Shakhtar, alzerà lo scudo per schermare i dardi scoccati verso il difensore azzurro. Il rumore dei nemici, per dirla con il mentore di Cristian, non è mai sufficientemente forte da penetrare le mura dello spogliatoio interista. Nemmeno per atterrare i più affannati. È la forza del metodo Chivu

chivu
josep martinez
inter-shakhtar

Ultimi video

02:17
Callegari: "L'Inter deve cambiare mentalità in Europa"

Callegari: "L'Inter deve cambiare mentalità in Europa"

03:24
DICH CARLOS AUGUSTO INTER POST SHAKHTAR 21/10 DICH

Carlos Augusto: "Metà rete è di Mkhitaryan, sul gol ho fatto la corsa della mia vita"

01:34
DICH NICO PAZ COMO POST UNITED 21/10 DICH

Nico Paz: "Notte bellissima, possiamo diventare una grande squadra"

01:33
DICH SARRI VIGILIA AJAX 21/10 DICH

Sarri: "Ajax forte, ambiente da Champions. Serve partita di livello"

01:31
DICH AMORIM VIGILIA BOURNEMOUTH 21/10 DICH

Amorim: "Per Gonçalo Ramos nulla di grave. Con il Bournemouth gara importante"

00:41
DICH LOFTUS-CHEEK VIGILIA BOURNEMOUTH 21/10 DICH

Loftus-Cheek: "Conta l'esperienza, sento grande responsabilità"

01:10
Social da pazzi: i 3 video più virali di oggi

Social da pazzi: i 3 video più virali di oggi

01:44
Cosmi sotto attacco: voce, litigi e tensione

Cosmi sotto attacco: voce, litigi e tensione

01:39
Dani Alves, nuova vita: dal carcere alla fede

Dani Alves, nuova vita: dal carcere alla fede

01:42
Intelligenza artificiale da... Pallone d'oro

Intelligenza artificiale da... Pallone d'oro

00:20
Barcellona-Real Madrid: domenica 25 ottobre alle 21.00 su Italia 1

Barcellona-Real Madrid: domenica 25 ottobre alle 21.00 su Italia 1

02:22
Spalletti e Kolo: la verità sulla crisi Juve

Spalletti e Kolo: la verità sulla crisi Juve

02:19
DICH SPALLETTI PRE RENNES 21/10 DICH

Spalletti. "Si sono resi tutti disponibili a mettere più cose dentro la partita"

00:24
CLIP SPALLETTI SU GIOCANO KOLO E WOLTEMADE 21/10 DICH

Spalletti: "Kolo Muani con Woltemade? Domani giocano insieme"

01:58
DICH KOLO MUANI PRE RENNES 21/10 DICH

Kolo Muani: "Bremer? Abbiamo parlato nello spogliatoio, discussione costruttiva"

02:17
Callegari: "L'Inter deve cambiare mentalità in Europa"

Callegari: "L'Inter deve cambiare mentalità in Europa"

I più visti di Inter

Inter-Shakhtar, Bastoni prende due gialli in due minuti e viene espulso: le immagini

Carlos Augusto colpisce ancora, Pepo Martinez dà ragione a Chivu. Bastoni, rosso e bocciatura netta

Provedel scalda i guantoni, in attacco più Bonny di Pio: le scelte di Chivu per la Champions

Cristian Chivu

Chivu: "Sono il primo colpevole. Sembra che abbiamo l'obbligo di vincere e gli altri no"

Chivu: "In Champions c'è un po' di braccetto, a volte testa e cuore ti fanno vincere"

DICH CHIVU SU VINCERE CHAMPIONS 20/10 SRV

Chivu: “Vincere la Champions? Rispondiamo solo per educazione”

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:30
Viessmann acquista quote del Bayern Monaco per 250 milioni di euro
11:21
Napoli: accordo raggiunto per il ritiro a Dimaro
Aquila Crystal Palace
11:02
Crystal Palace, gli animalisti chiedono lo stop al volo dell'aquila
10:55
Francia, polizia chiede rinvio Psg-Lione per timore di disordini
10:48
“Basta insulti allo stadio”: i bambini tifosi del Monza diventano un esempio in Francia