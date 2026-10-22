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Inter, nel 2027-28 tornerà lo storico stemma del Biscione sulla seconda maglia

Indiscrezione sulla seconda maglia dell'Inter 2027-28: Nike riporta in auge lo storico stemma del Biscione degli anni '80

22 Ott 2026 - 09:43
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In occasione del centoventesimo anniversario dalla fondazione del club nel 1908, l'Inter e lo sponsor tecnico Nike sono pronti a far riassaporare ai tifosi nerazzurri una vera e propria icona del passato.

Secondo Footy Headlines, la seconda maglia per la stagione 2027-28 vedrà il grande ritorno del leggendario stemma utilizzato tra il 1979 e il 1988, caratterizzato dallo scudetto bianco attraversato da strisce diagonali nerazzurre con la stella d'oro e il Biscione.

Il kit da trasferta manterrà la classica base bianca arricchita da dettagli nella tonalità "Lyon Blue" su loghi e finiture, riproponendo in chiave moderna. Il lancio ufficiale della casacca celebrativa è previsto per la finestra estiva tra luglio e agosto 2027.

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