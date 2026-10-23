Inter, altro ko: Luis Henrique si aggiunge a Stones, Pavard, Jones e Lautaro. Emergenza e scelte forzate per Chivu

Rosa ampia, quella dell'Inter. Vero, però poi quando arrivano gli infortuni e i recuperi sono lunghi, le scelte si fanno forzate e le possibili turnazioni limitate, se non addirittura assenti. Tra Fiorentina, Venezia, Milan e Feyenoord - quattro partite in dieci giorni - Chivu avrà poche variabili, ad esempio, in difesa. Pavard e Stones sono ancora fermi ai box: il primo potrebbe tornare tra i convocabili per l'impegno di Champions il 3 novembre, il secondo subito prima della sosta, l'8 novembre contro il Como. Bastoni, invece, non ci sarà contro gli olandesi perché squalificato. Quindi, in campionato, l'allenatore nerazzurro potrà contare su quattro difensori (Bisseck, Akanji, Bastoni e l'eclettico Carlos Augusto), in Europa solo su tre. Situazione che, in prospettiva, dovrebbe comportare anche riflessioni in chiave mercato, con la necessità di intervenire a gennaio per prevenire situazioni emergenziali.