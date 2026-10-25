Inter, Thuram: "Mancato rigore su di me? Strano, anche a Bologna c'era"

Prestazione di Mvp per Marcus Thuram contro la Fiorentina. L'attaccante francese ha segnato la rete che ha pareggiato la sfida e poi conquistato un rigore, trasformato da Zielinski per il 2-1. Prima, però, non era stato concesso il penalty in seguito al contatto molto dubbio con Viery: "È strano, è strano. Anche per l'episodio di Bologna hanno detto che era rigore - ha detto Thuram a Dazn - ma l'errore ci sta, io devo continuare a puntare l'avversario, poi fischieranno il rigore come è successo oggi".