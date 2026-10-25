Vanoli: "La Fiorentina ha fatto una grandissima partita"

"La forza dell'Inter la conosciamo, ma noi abbiamo fatto una grandissima partita come sul Como. Siamo migliorati tanto, potevamo chiuderla e metterla sul 2 a 0. Ora dobbiamo essere ludici e capire quello che abbiamo fatto, mi dispiace per i ragazzi che si meritavano una vittoria". Così Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, a Dazn dopo la sconfitta per 2-1 con l'Inter, subita in rimonta. "Per me il bicchiere è mezzo pieno - ha proseguito - Non posso paragonare questa squadra a quella dell'anno scorso. Questi ragazzi stanno diventando squadra, l'abbiamo dimostrato anche a Como. Stiamo cercando il vestito giusto. La classifica ci sta condannando. Bisogna continuare così. Oggi abbiamo incontrato una squadra forte e abbiamo capito che potevamo fare bene".