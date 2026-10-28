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Inter, Chivu: "Nell'intervallo ne avrei cambiati 10, l'abbiamo portata a casa ma siamo stati fortunati"

Il tecnico nerazzurro: "Il derby fa storia a parte, daremo tutto"

28 Ott 2026 - 21:47
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"C'era poca energia ed eravamo lenti nel fare determinate cose ma ci sta, giochiamo ogni tre giorni. L'abbiamo portata a casa ma siamo stati fortunati". Cristian Chivu commenta così la vittoria dell'Inter a Venezia. "Arriveremo al derby con 25 punti, arriveremo con ciò che siamo in questo momento - ha proseguito a Sky - Siamo consapevoli che è il derby, cercheremo di ritrovare le energie, soprattutto l'energia mentale. Oggi ho dovuto sacrificare qualcuno all'intervallo per dare la scossa, ne avrei cambiati 10, avrei lasciato solo Provedel. Non è giusto parlare di Stankovic, come tutta la squadra Ale ha fatto come gli altri. Non è giusto bocciarlo, non c'è niente. Carlos Augusto? Non stava bene nemmeno lui, aveva problemi di stomaco. Ma non sono scuse, il ragazzo è applicato, dà sempre il meglio. Siamo molto contenti di Carlos, ci dà energia, forza, velocità, anche qualche gol e assist".

"Margini di crescita? Possiamo e dobbiamo migliorare. Non è mai semplice mettere in campo determinazione, ma quella non deve mai mancare - ha detto ancora Chivu - Quando vinci, l'anno dopo è sempre più difficile, ma stiamo facendo del nostro meglio. Ho un gruppo applicato, che non smette di lavorare e di credere. Ovvio che si può migliorare, devi trovare pepe che ti brucia, possiamo migliorare sotto tanti punti di vista e dobbiamo farlo, perché le stagioni sono lunghe e quello che hai fatto l'anno prima spesso non conta nulla".

E in conferenza: "Salvo il risultato anche perché tante squadre stanno facendo fatica giocando ogni tre giorni. In vista del derby nulla è deciso. L'unica cosa certa è che ci sarò io in panchina".

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