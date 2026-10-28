Inter, Chivu: "Nell'intervallo ne avrei cambiati 10, l'abbiamo portata a casa ma siamo stati fortunati"

"Margini di crescita? Possiamo e dobbiamo migliorare. Non è mai semplice mettere in campo determinazione, ma quella non deve mai mancare - ha detto ancora Chivu - Quando vinci, l'anno dopo è sempre più difficile, ma stiamo facendo del nostro meglio. Ho un gruppo applicato, che non smette di lavorare e di credere. Ovvio che si può migliorare, devi trovare pepe che ti brucia, possiamo migliorare sotto tanti punti di vista e dobbiamo farlo, perché le stagioni sono lunghe e quello che hai fatto l'anno prima spesso non conta nulla".



E in conferenza: "Salvo il risultato anche perché tante squadre stanno facendo fatica giocando ogni tre giorni. In vista del derby nulla è deciso. L'unica cosa certa è che ci sarò io in panchina".