Napoli, grave infortunio alla caviglia per Lobotka: ko dopo 15', esce in barella e in lacrime

Monza-Napoli è durata appena 15' per Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco ha dovuto dare forfait al quarto d'ora a causa di un infortunio alla caviglia: dopo un contrasto con Mangas, il piede sinistro di Lobotka è rimasto sotto il corpo dell'avversario che è caduto su di lui. Immediato l'intervento dello staff medico, ma niente da fare per il 31enne che non ha potuto proseguire la gara. Per permettergli di uscire dal campo, è stato necessario l'intervento della barella, con Lobotka in lacrime e con le mani sul volto. Al suo posto è entrato Gilmour.