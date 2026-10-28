Napoli, grave infortunio alla caviglia per Lobotka: ko dopo 15', esce in barella e in lacrime

28 Ott 2026 - 22:08
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Monza-Napoli è durata appena 15' per Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco ha dovuto dare forfait al quarto d'ora a causa di un infortunio alla caviglia: dopo un contrasto con Mangas, il piede sinistro di Lobotka è rimasto sotto il corpo dell'avversario che è caduto su di lui. Immediato l'intervento dello staff medico, ma niente da fare per il 31enne che non ha potuto proseguire la gara. Per permettergli di uscire dal campo, è stato necessario l'intervento della barella, con Lobotka in lacrime e con le mani sul volto. Al suo posto è entrato Gilmour. 

Nei prossimi giorni gli esami strumentali per verificare l'entità dello stop, ma intanto Max Allegri è costretto a fare i conti con l'ennesimo infortunio. Con ogni probabilità, il tecnico dovrà fare a meno di Lobotka per il match di domenica in casa della Juventus. 

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