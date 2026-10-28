Serie A, Venezia-Inter 0-2: i lagunari si fanno male da soli, Chivu torna in testa

La 9a giornata della Serie A consegna un'altra sudatissima vittoria all'Inter, che non brilla, ma esce coi tre punti dalla sfida del Penzo. Il Venezia viene infatti sconfitto nei minuti finali con due deviazioni e un 2-0 che punisce oltremodo gli arancioneroverdi e il piano-partita di Nicola. Chivu conferma Provedel tra i pali e lancia dall'inizio Aleksandar Stankovic: è lui il vice-Calha quest'oggi, nel derby col fratello Filip sotto gli occhi di papà Dejan. L'approccio dei campioni d'Italia è però insufficiente, contro un Venezia ordinato e bravo in contropiede. I lagunari si rendono pericolosi con Akor Adams, l'Inter risponde con Bonny e trova la risposta dell'ex Stankovic. Il pressing nerazzurro si alza col passare dei minuti, poi ecco il doppio brivido: Adams impegna Provedel, che viene battuto da Lauberbach al 29' dopo una gran parata su punizione. L'arbitro però annulla tutto per fuorigioco e il Venezia non demorde, colpendo una traversa proprio col tedesco.



Siamo comunque sullo 0-0 al riposo e Chivu, furioso, ordina tre cambi nell'intervallo: dentro Barella, Calhanoglu e Akanji, con Bastoni che si sposta al centro perché ammonito. Le sostituzioni non risvegliano i nerazzurri, relegati a un possesso palla sterile mentre il Venezia ha un'altra grande chance in ripartenza: Busio, appena entrato, spara alto da pochi passi. Chivu inserisce così Pio Esposito, alzando il baricentro, ma i suoi rischiano ancora: annullata la rete di Akor Adams, che aveva saltato Provedel e aveva insaccato in rete sul filtrante di un compagno (72'). Lo spavento dà la necessaria scossa all'Inter, con Thuram protagonista e provvidenziale nel vantaggio: cross basso e insidioso, Moreno tenta la deviazione e spiazza Stankovic per l'1-0. Siamo all'80' e, due minuti dopo, l'Inter la chiude con un'altra autorete: corner, incornata di Carlos Augusto e sfortunata deviazione di Halhal per il definitivo 2-0 (82'). Chivu si copre con Spence e Pio Esposito unica punta, ma i suoi non evitano un rischio nel recupero: Provedel salva su Busio al 92'. Finisce dunque 2-0 per l'Inter, che torna in vetta: nerazzurri a quota 25 punti, appaiati alla Lazio e mai così efficaci dopo nove giornate nell'era dei tre punti. Chivu arriva dunque al derby con quattro vittorie consecutive e un ampio vantaggio, psicologico e non solo, sul Milan: rossoneri a -7, dopo il brutto ko col Bologna.