Chivu pensa al derby e fa turnover: a Venezia Pio-Bonny in attacco. Zielinski in vantaggio su Calhanoglu, ma occhio a Stankovic

E non osiamo immaginare l'emozione di papà Dejan nel sapere che i due figli potrebbero trovarsi titolari in Serie A sullo stesso rettangolo verde. E tutto sotto gli occhi attenti di un caro amico del numero 5 del Triplete. Che però, nei novanta minuti in laguna, avrà ben altro a cui pensare nella sua area tecnica. Perché il carattere della sua squadra è palese. Ma la giornata storta arriverà. E i segnali recidivi devono tenere in allarme tutto l'ecosistema interista.