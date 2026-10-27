Baccin si muove per il rinnovo di Thuram: il francese non si muove dall'Inter, la proposta sul piatto

Ciononostante, la parola chiave per Baccin è tutelarsi. E allora sono cominciati, in base a quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, i contatti esplorativi per sondare la disponibilità del calciatore e avviare le trattative per il rinnovo. Intenzioni che, da una parte e dall'altra, ci sono tutte. La strada verso il prolungamento è quindi già tracciata. E potrebbe anche esserci un ritocco al rialzo per quanto riguarda lo stipendio, avendo il club la possibilità di avvalersi delle agevolazioni del Decreto Crescita.